LaMelo Ball, Hornets tarihinde üçlük sayısında Curry'yi geride bıraktı

Charlotte Hornets'ın yıldız oyuncusu LaMelo Ball, kulüp tarihine geçen bir başarıya daha imza attı.

calendar 25 Mart 2026 13:44
Haber: Sporx.com dış haberler
Salı günü Sacramento Kings karşısında alınan 124-90'lık farklı galibiyette Ball, Hornets tarihinin en çok üçlük isabeti bulan oyuncuları listesinde Dell Curry'yi geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Curry'nin 929 üçlükten oluşan rekorunu geçen Ball, böylece franchise tarihindeki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Karşılaşmayı yalnızca 23 dakikada 20 sayı, 6 üçlük ve 8 asistle tamamlayan Ball, performansıyla dikkat çekti.

Genç yıldız, listede yalnızca kulüp efsanesi Kemba Walker'ın gerisinde bulunuyor.

Ball, 2025-26 sezonunda oynadığı 62 maçta ortalama 19.7 sayı, 7.1 asist ve 4.8 ribaund ile mücadele ediyor.

