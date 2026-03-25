Beşiktaş'ta gündem transfer

Devre arası transfer döneminde kadrosunda önemli bir yenilenme yaşayan Beşiktaş, yaz döneminde de kaldığı yerden devam edecek.
ÖNCELİKLİ HEDEFLER
Siyah-Beyazlılara öncelikli hedefler kaleci, sol stoper, sol bek, sol kanat, orta sahada ve forvet olacak.
FARKLI BÖLGELERE DE TAKVİYELER GELEBİLİR
Transferde yaşanacak gelişmelere ve ayrılıklara göre farklı bölgelere de takviyeler gelebilir.
Futbol direktörü Serkan Reçber, Almanya ve İngiltere'de ilk temasları kurarken başkan Adalı'ya çalışmalarla ilgili bilgi verecek.
ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Adalı, yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalara başladı.
