Beşiktaş'ta gündem transfer

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, Sergen Yalçın ve Serkan Reçber ile görüşerek yaz döneminde kaleye, stopere, sol beke, orta sahaya, sol kanada ve forvete yapılacak hamleleri masaya yatıracak.

calendar 25 Mart 2026 11:57
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Devre arası transfer döneminde kadrosunda önemli bir yenilenme yaşayan Beşiktaş, yaz döneminde de kaldığı yerden devam edecek.

ÖNCELİKLİ HEDEFLER

Siyah-Beyazlılara öncelikli hedefler kaleci, sol stoper, sol bek, sol kanat, orta sahada ve forvet olacak.

FARKLI BÖLGELERE DE TAKVİYELER GELEBİLİR

Transferde yaşanacak gelişmelere ve ayrılıklara göre farklı bölgelere de takviyeler gelebilir.

Futbol direktörü Serkan Reçber, Almanya ve İngiltere'de ilk temasları kurarken başkan Adalı'ya çalışmalarla ilgili bilgi verecek.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Adalı, yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalara başladı. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
