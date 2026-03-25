Fenerbahçe'nin transfer planı: İlk 11'e 4 marka!

Devin Özek ile birlikte eksikleri belirleyen Fenerbahçe yönetimi, dünyaca ünlü bir forvetin yanı sıra sol stoper, sol açık gibi kilit bölgelere en az 4 takviye yapacak.

calendar 25 Mart 2026 08:57
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin transfer planı: İlk 11'e 4 marka!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon kadro planlaması için düğmeye bastı.

Sportif yapılanmada rol üstlenen Devin Özek ile gerçekleştirilen toplantıların ardından sarı-lacivertlilerin eksik bölgeleri netleşti. Yönetim, mevcut kadro üzerinden yaptığı analiz doğrultusunda, takımdan ayrılacak olan futbolcuların haricinde bir liste oluşturdu.

Takımdan ayrılmak isteyecek olan isimler veya sürpriz gelecek tekliflerin dışında kapsamlı bir yol haritası belirlendi. Buna göre Fenerbahçe, dört kritik bölgeye kesin takviye yapılması gerektiği sonucuna vardı.

Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Milan Skriniar'ı kadroda tutmayı planlarken, sol stoper için arayışlara başladı.

SOL BEK İÇİN GENÇLİK ATEŞİ

Fenerbahçe'nin bir diğer önceliği ise sol bek transferi. Yönetim, bu pozisyon için potansiyeli yüksek, gelişime açık genç bir oyuncuya yatırım yapmayı planlıyor. Bütçeyi de hazırladı.

İKİ KANADA DEV TRANSFER

Hücum hattında da önemli hamleler yolda. Her iki kanatta oynayabilen, tercihen sol ayaklı, oyun görüşü ve skor katkısı yüksek bir kanat oyuncusu listeye alındı. Bu doğrultuda Devin Özek'in scouting çalışmalarına başladığı öğrenildi.

ÖNCE YILDIZ GOLCÜ GELECEK

Ara transfer döneminde forvet takviyesinin istenen şekilde yapılmaması nedeniyle eleştirilen yönetim, bu kez işi sıkı tutuyor. Sarı-lacivertliler, transfer döneminin başında yıldız bir golcü transferini bitirerek süreci uzatmak istemiyor.

İLK ÖNERİLEN İSİMLER OPENDA VE VLAHOVİC

Belirlenen mevkiler için birçok futbolcu listeye dahil olacak. Ancak şu ana kadar herhangi bir oyuncuyla resmi temas kurulmadı.

Netleşecek isimlerin ardından ilk görüşmeler başlayacak. An itibarıyla Fenerbahçe'ye önerilen 2 isim bulunuyor. Lois Openda ve Dusan Vlahovic. Her iki futbolcu da İtalyan devi Juventus'ta oynuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.