İrfan Can Kahveci'ye geri dönüş yolu kapandı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco ile yıldızı barışmayan ve Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci için flaş bir karar alındı.

calendar 25 Mart 2026 11:10
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci cephesinde karar verildi.

Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Kahveci'nin kadroda tutulması ve faydalanılması yönünde teknik heyete öneride bulunmuştu. Ancak İtalyan asıllı Alman teknik direktör Domenico Tedesco, yönetimin bu talebine olumsuz yanıt vererek tecrübeli yıldızı kadro dışı bırakmıştı.

Tedesco'nun bu katı tutumu sonrası forma şansı kalmayan ve A Takım'dan uzaklaşan milli futbolcu, devre arası transfer döneminde maç eksiğini kapatmak adına bir diğer İstanbul ekibi Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.

YAZIN VEDA EDİYOR: MACERA BİTTİ!

Fenerbahçe kurmayları, sözleşmesi devam etmesine rağmen milli orta saha oyuncusu ile yaz transfer döneminde kesin olarak yollarını ayırma kararı aldı.

BU SEZON SÜPER LİG'DE 1 GOL 2 ASİST

Ocak 2021'de 7 milyon Euro karşılığı Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.

 Reklam 
