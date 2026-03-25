Fenerbahçe'de bedava plan: Julian Brandt

Fenerbahçe, sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacak Julian Brandt ile ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.

calendar 25 Mart 2026 10:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt, sezonun bitmesi ve sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Alman ekibinden ayrılacak.

29 yaşındaki futbolcuya Borussia Dortmund'dan ayrılık kararı sonrası şimdiden talipler çıkmaya başladı.

FENERBAHÇE DEVREDE

Nicolo Schira'nın haberine göre, Fenerbahçe, Alman futbolcu ile ilgileniyor.

Julian Brandt ile Fenerbahçe dışında Roma ve Aston Villa'nın da ilgilendiği yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Borussia Dortmund'da bu sezon 34 maçta süre bulan Julian Brandt, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.