Mauro Icardi ne zaman geri dönecek?

Liverpool maçı sonrası Okan Buruk'un, takıma 5 gün izin vermesinin ardından kızlarını görmek üzere Arjantin'e giden Mauro Icardi, geri dönmedi.
Yıldız futbolcunun salı günkü idmana çıkmadığı ve ekstra süre talep ettiği öğrenildi.
33 yaşındaki forvetin cuma günü takıma katılması bekleniyor.
Galatasaray forması altında bu sezon 39 maçta süre bulan Mauro Icardi, 15 gol attı ve 2 asist yaptı.
