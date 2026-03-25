Jasikevicus: ''Kabul edilemez bir oyun oynadık''

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Maccabi Tel-Aviv mağlubiyetini değerlendirdi.

calendar 25 Mart 2026 00:26 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 02:35
Jasikevicus: ''Kabul edilemez bir oyun oynadık''
Euroleague'in 33. haftasında Macabi Tel Aviv'e 94-89 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçı  genel hatlarıyla yorumlayan başarılı çalıştırıcı, "Maçın ilk yarısında kabul edilemez bir oyun oynadık. Rakibimiz ilk yarı 57 sayı üretti. Bazen iki adım daha yavaştık. Hücum ribaundlarında da rakibimizin gerisinde kaldık. Bu sebeple fiziksel mücadele ve savunma yaklaşımı anlamında iyi olmadığımızı söyleyebilirim.'' ifadelerini kullandı.

Maçta ikinci yarı daha iyi oynadıklarını söyleyen Jasikevicius, ''İkinci yarı bizim için güzeldi. Çözümler ürettik, oyunumuza enerji getiren oyuncular bulduk. Topla daha fazla çembere gitmeye çalıştık ve daha sabırlıydık. Fiziksel olarak daha iyiydik, savunmada daha iyiydik. Ama biliyorsunuz, bu ligde sadece bir yarı oynarsanız kaybedersiniz. Maccabi bu akşam bizden daha iyi bir takımdı ve kazanmayı hak ettiler."
