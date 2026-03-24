Eski futbolcu Hakan Turgut, son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski futbolcu Hakan Turgut'un cenazesi toprağa verildi

calendar 24 Mart 2026 14:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Eski futbolcu Hakan Turgut, son yolculuğuna uğurlandı
Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski futbolcu Hakan Turgut'un cenazesi toprağa verildi.

Mezitli ilçesindeki evinde rahatsızlanmasının ardından yakınları tarafından özel hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki Turgut, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Turgut'un cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'na götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazına, Turgut'un ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından Turgut'un naaşı defnedildi.

Hakan Turgut, futbolculuk kariyerinde Tarsus İdman Yurdu, Mardinspor ve Mersin Talimyurdu spor kulüplerinde forma giymişti.

 

