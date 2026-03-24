Fenerbahçe'de Divan Kurulu Toplantısı ertelendi!

Fenerbahçe, 4 Nisan günü yapılması planlanan Yüksek Divan Kurulu toplantısının 18 Nisan gününe ertelendiğini açıkladı.

calendar 24 Mart 2026 14:04
Haber: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de 4 Nisan'da yapılması planlanan Yüksek Divan Kurulu toplantısı ertelendi.

YENİ TARİH AÇIKLANDI

Sarı-lacivertli kulüp, YDK üyelerine gönderdiği mesajla yeni tarihi duyurdu.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, toplantının 18 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 10.30-14.00 arasında Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

"EK SÜRE İHTİYACI DOĞDU"

YDK üyelerine gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün idari ve mali verilerinin, Yüksek DivanKurulu üyelerimize, her zamanki gibi şeffaflık ve titizlik anlayışımız doğrultusunda, eksiksiz ve bütüncül şekilde sunulabilmesi adına, ilgili kurullarımızın çalışmalarını tamamlayabilmeleri için ek süre ihtiyacı doğmuştur. Bu çerçevede, Yüksek Divan Kurulu Toplantımızın 18 Nisan 2026 Cumartesi günü, saat 10.30-14.00 arasında Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerimizde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir."


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.