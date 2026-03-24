Christian Pulisic'ten transfer haberlerine cevap!

Milan forması giyen Christian Pulisic, şu anda transferi düşünmediğini ve İtalyan ekibinde mutlu olduğunu söyledi.

calendar 24 Mart 2026 15:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan forması giyen Christian Pulisic, hakkındaki transfer haberleri için konuştu.

Pulisic, "Bence bu tür şeyler için uygun bir zaman vardır ve bu, sezonun ortasında sadece sahaya konsantre olduğum bir dönem değildir." dedi.

Milan'da olmaktan mutlu olduğunu dile getiren 27 yaşındaki futbolcu, "Şu anda menajerimle başka kulüpler veya transfer hakkında konuşmuyorum. Eğer seçenekler olursa, zamanı geldiğinde konuşulur ama şu anda benim önceliğim bu değil. Milan'da olmaktan mutluyum." dedi.

Milan forması altında bu sezon 27 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Pulisic'in, kulübü Milan ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
