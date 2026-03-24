Süper Lig'de gol kralı olmuştu! Vagner Love futbolu bıraktı!

Süper Lig'da Alanyaspor ile 2016-2017 sezonunda gol krallığı yaşayan ve daha sonra Beşiktaş'ta da forma giyen Brezilyalı golcü Vagner Love, 41 yaşında futbol kariyerini sonlandırdı.



Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla da mücadele eden Vagner Love, golcü kimliğiyle dikkat çekmiş ve taraftarların hafızasında yer edinmişti.



2016-17 sezonunda Alanyaspor forması ile 23 gol atan Love, o dönemde Cenk Tosun (20 gol) ve Samuel Eto'o (18 gol) gibi yıldızları geride bırakarak sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.



CSKA Moskova başta olmak üzere birçok kulüpte oynayan Brezilyalı yıldız, kariyerinde önemli şampiyonluklar ve bireysel başarılar elde etti.





