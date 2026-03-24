Süper Lig'de gol kralı olmuştu! Vagner Love futbolu bıraktı!

Süper Lig'da Alanyaspor ile 2016-2017 sezonunda gol krallığı yaşayan ve daha sonra Beşiktaş'ta da forma giyen Brezilyalı golcü Vagner Love, 41 yaşında futbol kariyerini sonlandırdı.

calendar 24 Mart 2026 14:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



ALANYASPOR VE BEŞİKTAŞ'TA DA FORMA GİYMİŞTİ

Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla da mücadele eden Vagner Love, golcü kimliğiyle dikkat çekmiş ve taraftarların hafızasında yer edinmişti.

2016-17 sezonunda Alanyaspor forması ile 23 gol atan Love, o dönemde Cenk Tosun (20 gol) ve Samuel Eto'o (18 gol) gibi yıldızları geride bırakarak sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

CSKA Moskova başta olmak üzere birçok kulüpte oynayan Brezilyalı yıldız, kariyerinde önemli şampiyonluklar ve bireysel başarılar elde etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.