Avrupa'da şike sarsıntısı; operasyon başladı!

Çek futbolu, Avrupa futbol tarihinin en büyük şike skandallarından biriyle sarsıldı.



Sabahın erken saatlerinden itibaren Çek Polisi, Europol ve Interpol'ün öncülüğünde, özellikle Moravya bölgesine odaklanan ülke çapında geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.



UEFA'nın yolsuzlukla mücadele birimiyle yakın işbirliği içinde başlatılan soruşturma, bahis dolandırıcılığıyla bağlantılı yaygın şike faaliyetlerini hedef aldı. Bu eşi benzeri görülmemiş "baskın", alt liglerle sınırlı kalmadı.



Şike skandalının gençlik liglerinden en üst lige kadar sıçradığı belirtildi.



Çekya Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Merkezi (NCOZ), cezai işlem başlattığını doğruladı. NCOZ sözcüsü Jaroslav Ibehej, "Birimimiz şu anda cezai işlem yürütüyor. Bilgi verilmesi tamamen Olomouc'taki Yüksek Savcılık'ın sorumluluğunda" dedi.



FEDERASYON: "TARİHİMİZİN EN BÜYÜK OPERASYONU"



Çekya Futbol Federasyonu Başkanı David Trunda, sabahın ilk saatlerinde yüksek alarm durumu ilan etti ve soruşturmanın 3 yıldır devam ettiğini açıkladı.



Trunda, "Sabah saat 06.00'dan beri, Çek futbol tarihinin belki de en büyük operasyonu yürütülüyor. Operasyona Europol ve Interpol de dahil. Her şey UEFA Şikayetle Mücadele Birimi ile koordineli olarak yürütülüyor. Operasyon öncelikle Moravya'da yoğunlaşıyor; bölgenin yüzde 99'unu kapsıyor ve birkaç düzine kişiyi ilgilendiriyor. Bu, Federasyon ile Çek Polisi arasındaki işbirliğinin bir sonucudur. Etik Komitesi bugün, birinci ligden dördüncü lige kadar olan liglerdeki oyuncular, yetkililer, hakemler ve kulüplerin yanı sıra gençlik liglerinden de dahil olmak üzere 40'tan fazla kişi hakkında işlem başlatacak." dedi.



BELEDİYE BAŞKANI, 1. LİG KULÜP BAŞKANI



Çekya'da yer alan habere göre; şüpheliler arasında birinci lig takımı MFK Karvina'ya sahip olan Karvina'nın belediye başkanı Jan Wolf da bulunuyor. Haberin detayına göre, şikeyle anılan tek birinci lig kulübünün de MFK Karvina olduğu belirtildi.



PROFESYONEL HAKEMLER DE ŞİKE LİSTESİNDE



Listede profesyonel hakemlerin de yer aldığı; perde arkasında, her ikisi de geçmişte büyük lig maçlarında görev yapmış iki isimden söz edildi.



