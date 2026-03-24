NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 'triple-double' yaptığı maçta Bulls'a yenildi

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Houston Rockets, Chicago Bulls'a 132-124 yenildi.



United Center'da Bulls'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 38 dakika süre alan Alperen Şengün, 33 sayı, 13 ribaunt, 10 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı. Alperen, bu sezon 4. kez "triple-double"lık performans sergiledi.



Sezonun 28. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta Kevin Durant 40, Amen Thompson 23 sayı üretti.



Collin Sexton'ın 25 ve Matas Buzelis'in 23 sayıyla oynadığı ev sahibi takımda 7 oyuncu, çift haneli sayıya ulaştı. İki maç sonra kazanan Bulls, bu sezon 29. galibiyetini elde etti.



- Thunder'dan üst üste 12. galibiyet



Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 123-103'lük skorla geçti.



Xfinity Mobile Arena'da konuk olduğu 76ers'ı mağlup eden Thunder, art arda 12 olmak üzere 57. galibiyetini aldı. Konuk ekipte Shai Gilgeous-Alexander 22, Jalen Williams ve Jaylin Williams 18'er sayı kaydetti.



Bu sezon 33. yenilgisini yaşayan ev sahibi takımda VJ Edgecombe 35 ve Trendon Watford 15 sayı attı. Adem Bona ise ilk 5'te başlayıp yaklaşık 26 dakika görev yaptığı mücadeleyi 3 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma, 2 blokla tamamladı.



