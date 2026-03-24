Lucescu'yu mutlu eden gelişme: Radu

Romanya, A Milli Futbol Takımımız ile perşembe akşamı 20.00'de karşılaşacağı 2026 Dünya Kupası eleme maçı öncesi kaleci Andrei Radu'dan gelen haberle sevindi.



Alaves'e karşı oynanan maçta sakatlanan Andrei Radu, kulübü Celta Vigo'da bir dizi tıbbi testten geçti ve Rumen kalecinin baldırında sadece bir ezilme yaşadığını, kas yaralanması olmadığını açıkladı. Bu kontroller sonrası, Lucescu'nun İstanbul'da Radu'ya görev verecek.



Celta Vigo'dan yapılan açıklamada, "Andrei Radu'nun baldırında bir ezilme var ancak kas yaralanması belirtisi yok. Herhangi bir yapısal hasar ihtimali ortadan kaldırıldı ve o, Romanya milli takımıyla birlikte seyahat edecek. Bol şans, Radu!" denildi.



Bu sezon Celta Vigo'nun as kalecisi olarak sürekli ilk 11'de yer alan Andrei Radu, 7 maçta Romanya milli takım kalesini korudu.



"AĞRILARINA GÖRE KARAR VERECEK"



Steaua Bükreş'in eski doktoru ve "Dr. Carol Davila" Merkez Askeri Acil Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Bölümü eski başkanı Ion Bogdan Codorean, Gazeta Superturilor'da Radu'nun sakatlığıyla ilgili yorum yaptı.



Codorean, "Bacağında şiddetli bir travma var. Bir darbe. Darbenin şiddetine bağlı olarak, o bölgede az ya da çok sayıda lif ezilebilir ve bir hematom oluşabilir. Ve bu hematom ağrıya neden olabilir. Nasıl hissettiğini kendisi söyleyecektir. Aynı yere alınan bir darbe, çok şiddetli ağrıya neden olan bir ödem oluşturabilir. Kendisi nasıl hissettiğine bakmalı. Kimse oynayacak mı oynamayacak mı diyemez. Kararı o verecek, maçtan bir gün önce ya da maç sabahı. Yırtık yoksa, teorik olarak oynayabilir. Ancak, ağrı o kadar şiddetliyse ve ayağını hareket etmekte zorlanıyorsan, sahaya çıkmanın bir anlamı yok. Nasıl hissettiğine bağlı" ifadelerini kullandı.



