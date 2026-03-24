Wembanyama iddialı: 'Sezon sonunda MVP yarışında tartışma kalmayacak'

Victor Wembanyama, bu sezon NBA En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü kazanmak istediğini açık bir şekilde dile getirdi.



San Antonio Spurs'ün yıldız oyuncusu, takımının dokuz sezon aradan sonra ilk kez Southwest Division şampiyonluğunu resmen garantilemesinin ardından — Spurs'ün formda performansını sürdürerek Miami Heat'i 136-111 mağlup ettiği ve son 24 maçta 22. galibiyetini aldığı karşılaşma sonrası — MVP adaylığına dair görüşlerini paylaştı.



"Bunu düşündüm," diyen Wembanyama, "Şu anda bir tartışma var ve olmalı da. Ama bence yarışın lideri benim. Sezon sonunda artık hiçbir tartışmanın kalmamasını sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.



Genç yıldız bu sezon maç başına 24.3 sayı, 11.2 ribaund, 3.0 asist ve 3.0 blok ortalamaları yakalıyor. NBA tarihinde bu seviyede istatistiklerle sezonu tamamlayan yalnızca altı oyuncu bulunuyor. Kareem Abdul-Jabbar bunu beş kez, Hakeem Olajuwon iki kez başardı; Shaquille O'Neal, Patrick Ewing ve David Robinson ise birer kez bu seviyeye ulaştı. Listenin altıncı ismi ise Wembanyama'nın kendisi — genç oyuncu bu performansı geçtiğimiz sezon da, üstelik yalnızca 46 maçta sergilemişti.



MVP bahis oranlarına göre Wembanyama şu anda üçüncü sırada yer alırken, Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic'in hemen önünde bulunuyor. Ancak ödül için diğer adaylar bu aşamada ciddi şekilde geride kalmış durumda. Öte yandan NBA'in büyük ödüller için uyguladığı 65 maç kuralı belirleyici olabilir. Jokic'in bir maç daha kaçırma hakkı bulunurken, Wembanyama'nın ise en fazla üç maç daha kaçırma lüksü var.



İki yıl önce yılın çaylağı ödülünü kazanan Wembanyama, geçtiğimiz sezon derin ven trombozu nedeniyle sezonu erken kapatmak zorunda kalmasaydı yılın savunmacısı ödülünün de favorisi olarak görülüyordu.



Wembanyama, MVP adaylığı için üç temel argüman sundu:



"Birincisi, savunma oyunun yüzde 50'si ve MVP yarışında yeterince değer görmüyor. Ligde savunma açısından en etkili oyuncunun ben olduğuma inanıyorum," diyen Fransız yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: "İkinci olarak, Oklahoma City Thunder'a karşı sezon serisini neredeyse süpürdük ve onların tam kadrosuna karşı üç maçta da üstün oynadık. Üçüncü olarak ise hücum etkisi sadece sayıdan ibaret değildir."



Spurs cephesi de Wembanyama'nın yalnızca bir MVP adayı olmadığını düşünüyor.



Spurs başantrenörü Mitch Johnson, "Bence çok yakın. Bahsettiğiniz oyuncuların hepsi bu ödülü hak ediyor ve bazıları zaten kazandı. Ama ben taraflıyım; her gün onu izliyorum. Antrenmanda, sabah, maç sonrası… Bu yüzden bakış açım farklı," ifadelerini kullandı.



Johnson ayrıca, "Onun oyuna etkisi — sahada, her iki alanda, topsuz ve topla, rakiplerin planlarını nasıl değiştirdiği — gördüğüm en etkili oyuncularla aynı seviyede" değerlendirmesinde bulundu.



Spurs, 54 galibiyet - 18 mağlubiyet derecesiyle Batı Konferansı'nı ilk iki sırada bitirmeye hazırlanıyor. Bu da takımın playoff'ların ilk turunda ve muhtemelen ilerleyen turlarda saha avantajına sahip olacağı anlamına geliyor. Bu başarının en büyük nedeni ise 2.24 boyundaki 22 yaşındaki franchise yüzü Wembanyama.



Genç yıldız MVP ödüllerinin gelecekte geleceğine inanıyor ancak beklemek istemiyor:



"Şu anda tartışma olması normal," diyen Wembanyama, "Ama hedefim sezon sonunda artık hiçbir tartışmanın kalmaması" sözleriyle iddiasını yineledi.



