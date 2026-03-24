Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmayı planlayan Beşiktaş'ta ayrılacak oyuncular belli oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın veda edilecek futbolcuları belirledi. Kadro planlamasında yer almayan 7 futbolcu ile yollar ayrılacak.
Performansıyla beklentileri karşılayamayan Jota Silva, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai ve Taylan Bulut'un yanı sıra kiralık olarak forma giyen Al Musrati, Joao Mario ve Jean Onana'nın biletleri kesildi.
"TAKIM BULUN"
Eski başkan Ahmet Nur Çebi döneminde 4.2 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Jean Onana, Braga'dan 2024'te 11 milyon euro karşılığında renklere bağlanan Al Musrati ve Benfica'dan 5 milyon euro'ya kadroya dahil edilen Joao Mario'nun menajerleriyle görüşme yapıldığı öğrenildi. 3 oyuncunun temsilcisine "Takım bulun" talimatı verildi. Serie A ekibi Verona, Libyalı orta sahanın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almıştı.
KANATLAR DEĞİŞECEK
Formunda düşüş yaşayan Cengiz'in satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Fenerbahçe'ye geri dönmesi beklenen tecrübeli sağ kanat, Kasımpaşa maçında kaçırdığı gollerle saç baş yoldurmuştu. Yedek kulübesine mahkum kalan Jota son 7 lig maçında 2 dakika süre alabildi. Portekizli oyuncu Nottingham Forest'in yolunu tutacak. Siyah-beyazlılar 2 oyuncuyla yolları ayırıp yazın kanat takviyesi yapmayı planlıyor.
HAYAL KIRIKLIĞI YARATTILAR
Al Musrati sezon sonu Serie A'ya veda etmesi beklenen Verona'da 16 lig maçında forma giyerken, gol atamadı. Libyalı yıldızın tek asisti bulunuyor. AEK'da kiralık olarak oynayan Joao Mario, Yunanistan Ligi'nde 20 müsabakada süre alırken, 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Siyahbeyazlıların sürekli başka takımlara kiraladığı Jean Onana ise Serie A'da Genoa formasıyla 2 maçta sadece 17 dakika oynayabildi.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan dev neşter! 7 isim yolcu
Beşiktaş yönetimi, yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdürürken ayrılacak futbolcuları da belirlemeye başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro planlamasında yer vermek istemediği 7 isimle yollar ayrılacak.
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|60
|3
|Trabzonspor
|27
|18
|6
|3
|53
|29
|60
|4
|Beşiktaş
|27
|15
|7
|5
|49
|31
|52
|5
|Başakşehir
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|43
|6
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|33
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|33
|10
|Alanyaspor
|27
|6
|13
|8
|33
|32
|31
|11
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|12
|Konyaspor
|27
|7
|9
|11
|31
|39
|30
|13
|Antalyaspor
|27
|6
|7
|14
|25
|43
|25
|14
|Gençlerbirliği
|27
|6
|7
|14
|28
|37
|25
|15
|Kasımpaşa
|27
|5
|9
|13
|23
|38
|24
|16
|Kayserispor
|27
|4
|11
|12
|21
|48
|23
|17
|Eyüpspor
|27
|5
|7
|15
|19
|38
|22
|18
|Karagümrük
|27
|4
|5
|18
|24
|47
|17