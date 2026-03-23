Tottenham'da Igor Tudor yerine 3 aday!

Tottenham'ın başında olduğu 5 lig maçında sadece 1 puan elde edebilen Hırvat teknik adam Igor Tudor yerine yeni teknik direktör arayışları başladı.

calendar 23 Mart 2026 15:07 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2026 15:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Küme düşme hattındaki rakiplerinden Nottingham Forest karşısında evinde alınan 3-0'lık acı mağlubiyet, Tottenham'ı düşme hattının sadece 1 puan üzerinde bıraktı.

Tottenham'ın Premier ligdeki yaklaşık yarım asırlık serüveni ciddi bir tehdit altında. Düşme ihtimali bulunan bir başka ekip Nottingham Forest, bu sezon 4. menajeri Vitor Pereira ile galibiyete ulaşırken; Tottenham ligde kalabilmek için Igor tudor ile yollarını ayırarak 3. menajerini atamak zorunda kalabilir.

Thomas Frank'in görevine son verilmesinin ardından Şubat ayında göreve getirilen Igor Tudor, eski kulüplerindeki kısa vadeli başarıları referans alınarak seçilmişti. Ancak Tudor, çıktığı 7 maçın 5'ini kaybetti. Eğer yollar ayrılırsa, Tottenham yönetimi ligin bitimine 7 maç kala geçici bir isim mi yoksa kalıcı bir aday mı getireceğine karar vermek zorunda kalacak.

LİSTEDE 3 İSİM ÖN PLANDA

Eski Juventus hocası, ailesinden birinin vefat haberini aldığı için maç sonrası rutin basın görevlerini yerine getiremedi. Şu an için Tudor'un yerine Sean Dyche, Ryan Mason ve Harry Redknapp gibi isimler muhtemel adaylar arasında geçiyor.

Kulübün sahibi olan ENIC grubunun duruma müdahale etme niyeti olmadığı biliniyor. Kulübün gidişatına CEO Vinai Venkatesham ve Sportif Direktör Johan Lange karar verecek. Bu durum, Tottenham yöneticilerini henüz bir ay önce göreve getirdikleri bir hocayı kovma kararıyla karşı karşıya bırakırken, Tudor'un en başta neden seçildiğine dair kurum içi sorgulamaları da beraberinde getiriyor.

SPURS'TEN OLUMSUZ REKORLAR SERİSİ

Bu sezon içinde Ange Postecoglou ve Thomas Frank'i kovan Spurs, şimdi bir başka kritik kararın eşiğinde. Tudor, ligdeki 5 maçından sadece 1 puan çıkarabildi; bu süreçte 4-1'lik ağır Arsenal mağlubiyeti ve Atletico Madrid karşısındaki kaotik maçın ardından Şampiyonlar Ligi'nden elenme de yaşandı.

Tottenham, bu sezon 31 maçta sadece 30 puan toplayabildi. Bu, kulüp tarihinin (1914-15 sezonuyla birlikte) 31. maçlar itibarıyla en kötü performansı.

Ligde son 13 maçtır galibiyet yüzü göremediler (5 Beraberlik, 8 Mağlubiyet). Bu, kulüp tarihinin en uzun ikinci galibiyetsiz serisi. Rekor, 1934-35 sezonundaki 16 maç.

ESKİ OYUNCULARDAN TEPKİ: "KALMASI İMKANSIZ"

Eski Tottenham orta saha oyuncusu Danny Murphy, Match of the Day programında durumu şöyle özetledi: "Kalmasının imkansız olduğunu düşünüyorum. Oyuncuların bu kadar karamsar ve zehirli bir ortamda oynaması çok zor. Bunu değiştirmenin tek yolu ya maç kazanmaktır –ki kazanamıyorlar– ya da taraftarın istediği gibi menajeri değiştirmektir."

Murphy, sözlerine şöyle devam etti: "Yeni bir hoca gelir, bir galibiyet alır ve her şey bir anda tersine dönebilir. Bu alınmaya değer bir risk. Oyuncular sahada odaklanmış görünmüyor. Devre arasında iki değişiklik yaptı ama bu takımı daha iyi kılmadı; aksine ikinci yarıda daha da kötüye gittiler." 

Eski kaleci Paul Robinson: "İlk yarıda taraftarın desteğiyle bir savaşçı ruhu vardı ama karşılığını vermeniz gerekir. İkinci yarıda taktiksel olarak zayıf, fikirlerden yoksun bir takım izledik. Tudor bir şeyler arıyor ama henüz bulabilmiş değil; bulmak için ise artık hiç vakti yok."

TÖRENLE BAŞLADI, HÜZÜNLÜ BİTTİ

Maç öncesi binlerce taraftar, takımı karşılamak için Tottenham High Road'u mavi-beyaz bir duman bulutuna boğmuştu. Maçın büyüklüğü nedeniyle protestolar askıya alınmıştı. Dev ekranlarda Sheringham, Klinsmann, Kane ve Son gibi efsanelerin golleri döndü; Kaptan Romero "Her şey için birlikte savaşacağız" mesajı verdi. Nottingham'ın 3-0'lık flaş galibiyetiyle ibre tam tersine döndü.

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

Hafta içi Atletico karşısında iki gol atan Simons'ın yedeğe çekilmesi şaşkınlık yarattı. Yazın 60 milyon sterlinlik serbest kalma bedeliyle Spurs'e transferi son anda yatan Morgan Gibbs-White, attığı golle Spurs'ün yarasına tuz bastı. Maçın bitimine 20 dakika kala taraftarlar stadı boşaltmaya başlamıştı, Awoniyi'nin golü ise son darbe oldu.

