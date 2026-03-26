26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Muğlaspor, zirveden uzaklaştı

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, zirvenin 5 puan gerisine düştü.

26 Mart 2026 12:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la 1-1 berabere kalarak zirvenin 5 puan gerisine düştü.

Muğlaspor'un liderlik için çekiştiği rakibi Batman Petrolspor evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 yenerek bitime 6 hafta kala avantajı eline geçirdi. Ligde aylarca mağlubiyet yüzü görmemesine rağmen son 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sendeleyen Muğla ekibi en kritik dönemde zirveyi kaptırdığı Batman'a puan tablosunda geçildi.

KALECİ İSMET PENALTIYA GEÇİT VERMEDİ

Beyoğlu karşısında 13'üncü dakikada Eren'in penaltı golüyle yenik duruma düşen Muğlaspor'da kaleci İsmet 24'üncü dakikada Mustafa Berk'in penaltısında gole izin vermedi. Ancak aynı dakikada Muğlaspor Eycan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Yeşil-beyazlılar 1 kişi eksik oynamasına rağmen 36'da Abdullah ile beraberliği yakalasa da 3 puanı alamadı.

Puanını 65'e çıkaran Muğlaspor 2'nci sıradaki yerini korudu ancak 70 puanlı Batman Petrolspor'un gerisinde zirveden uzaklaştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
