Muğlaspor, zirveden uzaklaştı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la 1-1 berabere kalarak zirvenin 5 puan gerisine düştü.



Muğlaspor'un liderlik için çekiştiği rakibi Batman Petrolspor evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 yenerek bitime 6 hafta kala avantajı eline geçirdi. Ligde aylarca mağlubiyet yüzü görmemesine rağmen son 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sendeleyen Muğla ekibi en kritik dönemde zirveyi kaptırdığı Batman'a puan tablosunda geçildi.



KALECİ İSMET PENALTIYA GEÇİT VERMEDİ



Beyoğlu karşısında 13'üncü dakikada Eren'in penaltı golüyle yenik duruma düşen Muğlaspor'da kaleci İsmet 24'üncü dakikada Mustafa Berk'in penaltısında gole izin vermedi. Ancak aynı dakikada Muğlaspor Eycan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Yeşil-beyazlılar 1 kişi eksik oynamasına rağmen 36'da Abdullah ile beraberliği yakalasa da 3 puanı alamadı.



Puanını 65'e çıkaran Muğlaspor 2'nci sıradaki yerini korudu ancak 70 puanlı Batman Petrolspor'un gerisinde zirveden uzaklaştı.



