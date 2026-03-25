La Liga'da ayın golü Arda Güler'den!

Arda Güler'in Elche ağlarına attığı gol, LaLiga'da mart ayının golü seçildi

calendar 25 Mart 2026 18:10
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in LaLiga'nın 28. haftasında Elche'ye attığı gol, mart ayının golü seçildi.

LaLiga'dan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun attığı golün Bernabeu Stadı'nda ayakta alkışlandığı belirtilerek, "Hem isabetliliği hem de cesaretiyle öne çıkarak sezonun en muhteşem gollerinden biri oldu." ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid'in sahasında Elche'yi 4-1 yendiği maçın 89. dakikasında Arda Güler, Elche kalecisi Matias Dituro'nun öne çıktığını görünce kendi yarı sahasından rakip kaleye yaklaşık 70 metre mesafeden fileleri havalandırmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
