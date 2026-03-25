Göztepe'de ara sonrası yoğun fikstür

Göztepe, milli aranın ardından yoğun bir fikstüre girecek.

calendar 25 Mart 2026 12:56 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 12:57
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de son olarak 14 Mart tarihinde evinde Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya gelen bir maçı eksik 43 puanlı 6'ncı sıradaki Göztepe milli aranın ardından Avrupa yolunda yoğun bir fikstüre girecek.

Aranın ardından ilk olarak 4 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılar, 8 Nisan Çarşamba günü ise erteleme maçında Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda şampiyonluk adaylarından lider Galatasaray'ı konuk edecek.

İzmir ekibi, bu maçın ardından ise yine hafta sonunda sahaya çıkacak ve evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 9 gün içinde 3 maç yapacak olan Göztepe alacağı sonuçlara göre Avrupa kupaları için yolunu da çizmiş olacak.

Ligde 6 maçtır kazanamayan Göztepe üst üste yaşadığı kayıpların ardından 4'üncü sıradaki yerini kaybetti. Son galibiyetini 31 Ocak tarihinde Fatih Karagümrük'e karşı 2-1'lik sonuçla alan Göztepe, TÜMOSAN Konyaspor (D), Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor'la berabere kalıp, önemli rakipleri Beşiktaş (D) ve RAMS Başakşehir'e (D) mağlup oldu.

Göztepe'nin 18 Mart'ta oynaması gereken Galatasaray maçı rakibin aynı gün UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'ndaki Liverpool deplasmanı nedeniyle ertelenmişti.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.