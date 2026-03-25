Montella: "Sahada savaşanlar olacak!"

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella 2026 Dünya Kupası elemeleri play-off'unda Romanya ile oynayacağımız maç için iddialı konuştu.

calendar 25 Mart 2026 12:54
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Montella: 'Sahada savaşanlar olacak!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off C yolu yarı finalinde Romanya'yı Beşiktaş Park'ta konuk edecek.

Tek maçlık eleme turu, millilerin 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son verme yolundaki ilk büyük sınavı niteliği taşıyor. Romanya'yı geçersek, Slovakya-Kosova galibiyle karşılaşacağız.

Teknik direktör Vincento Montella, "Savaşacak, kazanacak kadro sahada olacak. Ancak bazen maçı başlayan değil, maçı bitiren oyuncular ile kazanırsınız" diyerek tüm takımı motive ediyor.

İLK 11 İÇİN KESİN KARAR SON İDMANDA

Montella'nın kalede Uğurcan, stoperde Abdülkerim, sol bekte Ferdi, orta sahada Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Barış Alper ve Kenan Yıldız'a görev vereceği kesin gibi. Kerem Aktürkoğlu'nun ise forvette yer bulması bekleniyor. Kalan 3 yer için aday çok.

Sağ bekte Mert Müldür ve Zeki, stoperde hafif sakatlığı olduğu için Merih oynayamazsa Samet, Ahmetcan ve Ozan Kabak alternatifleri bulunuyor.

Orta sahada ise Orkun, İsmail Yüksek ve Salih Özcan görev bekliyor. Montella'nın ilk 11 kararını karşılaşmadan bir gün önce yapılacak son taktik idmanda vermesi bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.