Montella: 'Sahada savaşanlar olacak!'

Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off C yolu yarı finalinde Romanya'yı Beşiktaş Park'ta konuk edecek.



Tek maçlık eleme turu, millilerin 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son verme yolundaki ilk büyük sınavı niteliği taşıyor. Romanya'yı geçersek, Slovakya-Kosova galibiyle karşılaşacağız.



Teknik direktör Vincento Montella, "Savaşacak, kazanacak kadro sahada olacak. Ancak bazen maçı başlayan değil, maçı bitiren oyuncular ile kazanırsınız" diyerek tüm takımı motive ediyor.



İLK 11 İÇİN KESİN KARAR SON İDMANDA



Montella'nın kalede Uğurcan, stoperde Abdülkerim, sol bekte Ferdi, orta sahada Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Barış Alper ve Kenan Yıldız'a görev vereceği kesin gibi. Kerem Aktürkoğlu'nun ise forvette yer bulması bekleniyor. Kalan 3 yer için aday çok.



Sağ bekte Mert Müldür ve Zeki, stoperde hafif sakatlığı olduğu için Merih oynayamazsa Samet, Ahmetcan ve Ozan Kabak alternatifleri bulunuyor.



Orta sahada ise Orkun, İsmail Yüksek ve Salih Özcan görev bekliyor. Montella'nın ilk 11 kararını karşılaşmadan bir gün önce yapılacak son taktik idmanda vermesi bekleniyor.



