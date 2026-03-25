NBPA, 65 maç kuralının kaldırılmasını istiyor

NBA Oyuncular Birliği (NBPA), sezon sonu ödülleri için uygulanan 65 maç minimumu kuralının kaldırılması yönünde girişim başlattı.

calendar 25 Mart 2026 13:46 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 13:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Birlik, kuralı "keyfi ve aşırı katı" olarak nitelendirirken, Detroit Pistons yıldızı Cade Cunningham'ın yaşadığı akciğer sönmesi vakasını bu durumun en net örneklerinden biri olarak gösterdi.

Cunningham bu sezon 61 maçta forma giydi ve MVP ile All-NBA gibi ödüllere aday olabilmek için en az dört maça daha çıkması gerekiyor. Detroit Pistons'ın takviminde ise 11 maç bulunuyor.

NBPA tarafından yapılan açıklamada, "Cade Cunningham'ın kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirmesine rağmen ödüllere aday olamama ihtimali, bu kuralın ne kadar hatalı olduğunu açıkça ortaya koyuyor," denildi.

Kuralın 2023 Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yürürlüğe girmesinden bu yana, birçok oyuncunun haksız şekilde ödül yarışının dışında kaldığı belirtiliyor.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
