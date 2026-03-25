NBPA, 65 maç kuralının kaldırılmasını istiyor

NBA Oyuncular Birliği (NBPA), sezon sonu ödülleri için uygulanan 65 maç minimumu kuralının kaldırılması yönünde girişim başlattı.



Birlik, kuralı "keyfi ve aşırı katı" olarak nitelendirirken, Detroit Pistons yıldızı Cade Cunningham'ın yaşadığı akciğer sönmesi vakasını bu durumun en net örneklerinden biri olarak gösterdi.



Cunningham bu sezon 61 maçta forma giydi ve MVP ile All-NBA gibi ödüllere aday olabilmek için en az dört maça daha çıkması gerekiyor. Detroit Pistons'ın takviminde ise 11 maç bulunuyor.



NBPA tarafından yapılan açıklamada, "Cade Cunningham'ın kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirmesine rağmen ödüllere aday olamama ihtimali, bu kuralın ne kadar hatalı olduğunu açıkça ortaya koyuyor," denildi.



Kuralın 2023 Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yürürlüğe girmesinden bu yana, birçok oyuncunun haksız şekilde ödül yarışının dışında kaldığı belirtiliyor.



