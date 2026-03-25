Türk judosu 'adım adım' olimpiyat kürsüsüne gidecek

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, yeni bir yapılanma sürecine girdiklerini, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar kazandıktan sonra "adım adım" olimpiyat kürsüsüne gitmek istediklerini söyledi.



Huysuz, 16-19 Nisan tarihlerinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenecek 2026 Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Milli takımda "İtalyan ekolüne" geçiş yaptıklarını ve başına Temmuz 2025'te İtalyan teknik adam Giorgio Vismara'yı getirdiklerini hatırlatan Sezer Huysuz, "6 ay içinde 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın planlamasını yaptık. Olimpiyat sürecinde yaşanan sakatlıkların atlatılmasından sonra sporcularımız önce İtalya'ya sonra Japonya ve Belçika'ya kampa gitti. Belçika'da uluslararası ortak kampa katıldılar. Akabinde Slovenya ve Viyana'daki turnuvalardan madalyalar geldi. Geçen hafta da Gürcistan'daki turnuvada 2 altın madalya kazandık." diye konuştu.



2028 Olimpiyatları için kota puanı veren müsabakaların başladığını vurgulayan Sezer Huysuz, "Bu süreçte gençlerden gelen sporcularımız da büyüklere dahil oldu. Hedefimiz olimpik takımı güçlü şekilde oluşturmak. İkinci takım dediğimiz kendini olimpik takıma atabilecek sporcuların bulunduğu takımımız da bu hafta Hırvatistan'a Avrupa Kupası'na gidiyor, onlardan madalya alan sporcularımızı da olimpik ekibimize katmak istiyoruz." dedi.



- "Hedefimiz olimpiyat kürsüsüne adım adım gitmek"



2026 hedeflerinin Avrupa ve dünya şampiyonalarında üst sıralar olduğunu belirten Huysuz, "2026 Büyükler Avrupa Şampiyonası 16-19 Nisan'da Gürcistan'da, Dünya Şampiyonası ise 5-11 Ekim tarihlerinde Azerbaycan'da yapılacak. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda madalyalar kazanmak ve 2028 olimpik takımını şekillendirmek. Dünya Şampiyonası'nda ise zirve yapmak, tabii asıl hedefimiz olimpiyat kürsüsüne adım adım gitmek." ifadelerini kullandı.



Huysuz, milli judocular arasında potansiyeli çok yüksek sporcular olduğunu vurgulayarak, "Şu anda sporcularımız arasında kesinlikle çok yetenekli sporcularımız var, kesinlikle olimpiyatta madalya alacak sporcularımız var." dedi.



Hazırlık sürecinde iyi performans gösteren 11 sporcunun Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini aktaran Huysuz, altyapı ve A milli takımların kamp çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getirdi.



2026 ve 2027'deki Avrupa ve dünya şampiyonalarında kazanılacak madalyaların olimpiyatta belirleyici olacağına işaret eden Huysuz, şöyle konuştu:



"Belli dönemlerde her dünya şampiyonasında ve her Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazandık. Olimpiyat senesi Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya aldık. Olimpiyattan sonra geçen yıl olumsuzluk yaşadık. Hocalarımızla anlaştık, sporcularımızın sağlık sorunlarını ve tedavilerini bitirdik yeni bir sürece başladık. Bir olimpik sporcunun her yıl olimpiyatlara kota puanı veren 17 müsabakası var. 2028 yılında da olimpiyat öncesinde Avrupa ve dünya şampiyonamız olacak, bütün turnuvalara katılmak zorundayız çünkü dünya sıralamasındaki yerinizi son maçta bile değiştirebilirsiniz. En önemlisi dünya sıralamasında sporcularımızın ilk 8'de olması ve 2028 olimpiyatlarına öyle gitmek."



- Yeni kamp eğitim merkezi Ankara'da ekim ayı sonuna açılacak



Türk judosunda sürdürülebilir başarı için geniş bir sporcu havuzu oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Huysuz, olimpik kadro ile altyapıdan gelen sporcuların entegre edilmesinin hedefe götüreceğini söyledi.



Federasyonun Yenimahalle'deki merkez binasının yanına inşası başlayan tam donanımlı yeni kamp eğitim merkezine değinen Sezer Huysuz, "Yeni kamp eğitim merkezimiz ekim ayı sonuna kadar tamamlanacak. Tüm sporcularımız tek çatı altında toplanacak. Yeni tesisimiz içinde fizik tedavi merkezi, antrenman ve kondisyon salonları ile sporcularımızın 24 saat yaşayabileceği alanlar olacak. Bu çalışmalarla birlikte inşallah 2028 Olimpiyatları'nda olimpiyat madalyasını alacağız." dedi.



Judonun yaygınlaştırılması için yürütülen projelere de değinen Huysuz, 2019'da okullarda seçmeli ders olarak verilen judo dersi uygulamasının yeniden ivme kazanmasını istediklerini de belirterek, "Pandemi öncesinde 6 aylık bir süreç çok güzel gitti, 6 ayda 6 bin 600 çocuk judo dersini seçmişti. Pandemi nedeniyle projemiz sekteye uğradı. Okullarda beden eğitimi derslerinde belli branşlarda sporun yapılmasını istiyoruz. Şu anda 50 bine yakın aktif sporcumuz, 200 bine yakın da lisanslı sporcumuz var. Devam eden okullarımız var, hedefimiz kaliteli sporcu sayımızı belli bir sayıya çıkarabilmek." şeklinde konuştu.



- Huysuz, AA arşivindeki 2008 Olimpiyatları'na ait fotoğrafını da değerlendirdi



Anadolu Ajansı arşivinde yer alan 2008 Olimpiyatları'na ait fotoğrafını da değerlendiren Huysuz, sporculuk kariyerine ilişkin duygularını paylaştı.



Olimpiyatlara katılmanın her sporcu için büyük bir hedef olduğunu aktaran Huysuz, "2008'de olimpiyatlara katıldım, her sporcunun hayali olimpiyat. Orada ilk müsabakada Avustralyalı rakibimi yendikten sonra ikinci müsabakada ön çapraz ve menisküsler kopunca olimpiyat madalyası hayalimiz yarım kalmıştı. Böyle bir fotoğrafın Anadolu Ajansı arşivinde olması benim için ayrı bir onur." ifadelerini kullandı.



