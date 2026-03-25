Warriors'ta Moses Moody sezonu kapattı

Golden State Warriors guardı Moses Moody, sol dizinde yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

calendar 25 Mart 2026 13:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Moody'nin patellar tendon yırtığı yaşadığı ve hafta içerisinde ameliyat olacağı belirtildi. MRI sonuçları sakatlığın ciddiyetini ortaya koydu.

23 yaşındaki oyuncu, Mavericks karşısında alınan 137-131'lik uzatma galibiyetinin son anlarında, top çalma sonrası çıktığı boş smaç girişiminde sakatlandı. Dizinin aniden boşalmasıyla yere yığılan Moody, uzun süre acı içinde kaldıktan sonra sedyeyle sahayı terk etti.

Sakatlık, sahadaki oyuncular, teknik ekip ve tribünlerde büyük şok etkisi yarattı.

Moody, bu sezon kariyerinin en iyi performansını sergileyerek 12.1 sayı, 3.3 ribaund, 1.6 asist ve 1.0 top çalma ortalamaları yakalamıştı.

Başantrenör Steve Kerr, yaşanan anlarla ilgili olarak, "Oyuncuların yüzlerine baktım, herkes dehşete kapılmıştı. Oyuncular birbirini önemser. Bu işin ne kadar kırılgan olduğunu ve kariyerlerin ne kadar kısa olabileceğini biliyorlar," ifadelerini kullandı.

