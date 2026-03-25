Fenerbahçe'de olağanüstü hal ilanı!

Beşiktaş derbisini kurtuluş olarak gören Fenerbahçe'de olağanüstü hal ilan edildi.

calendar 25 Mart 2026 09:37
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de olağanüstü hal ilanı!
Fenerbahçe, şimdiden 5 Nisan'da oynayacağı Beşiktaş derbisine kilitlenmiş durumda...

1 maç fazlasıyla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunan sarı lacivertliler, Kadıköy'de konuk edeceği ezeli rakibini mağlup ederek camiayı yeniden şampiyonluk havasına sokmak istiyor.

Teknik direktör Tedesco da dev mücadele için özel önlemler aldı.

TEDESCO'DAN ÖZEL İLGİ

Milli arada takımına çift antrenman yaptıran İtalyan hoca, Guendouzi, Asensio, Musaba, Nene, Cherif ve Talisca gibi isimlerle yakından ilgileniyor. Ayrıca uzun süredir uygulanmayan kamp sistemi de devreye alındı.

Beşiktaş karşılaşması öncesi takım Samandıra'da kampa girip dış dünyayla ilişiğini kesecek.

YÖNETİMDEN PRİM KARARI

Yönetim cephesinde de hareketlilik var. Başkan Sadettin Saran ve ekibi galibiyet halinde futbolculara 1.5 milyon Euro prim dağıtacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
