Fenerbahçe'de olağanüstü hal ilanı!

Fenerbahçe, şimdiden 5 Nisan'da oynayacağı Beşiktaş derbisine kilitlenmiş durumda...
1 maç fazlasıyla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunan sarı lacivertliler, Kadıköy'de konuk edeceği ezeli rakibini mağlup ederek camiayı yeniden şampiyonluk havasına sokmak istiyor.
Teknik direktör Tedesco da dev mücadele için özel önlemler aldı.
TEDESCO'DAN ÖZEL İLGİ
Milli arada takımına çift antrenman yaptıran İtalyan hoca, Guendouzi, Asensio, Musaba, Nene, Cherif ve Talisca gibi isimlerle yakından ilgileniyor. Ayrıca uzun süredir uygulanmayan kamp sistemi de devreye alındı.
Beşiktaş karşılaşması öncesi takım Samandıra'da kampa girip dış dünyayla ilişiğini kesecek.
YÖNETİMDEN PRİM KARARI
Yönetim cephesinde de hareketlilik var. Başkan Sadettin Saran ve ekibi galibiyet halinde futbolculara 1.5 milyon Euro prim dağıtacak.
1 maç fazlasıyla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunan sarı lacivertliler, Kadıköy'de konuk edeceği ezeli rakibini mağlup ederek camiayı yeniden şampiyonluk havasına sokmak istiyor.
Teknik direktör Tedesco da dev mücadele için özel önlemler aldı.
TEDESCO'DAN ÖZEL İLGİ
Milli arada takımına çift antrenman yaptıran İtalyan hoca, Guendouzi, Asensio, Musaba, Nene, Cherif ve Talisca gibi isimlerle yakından ilgileniyor. Ayrıca uzun süredir uygulanmayan kamp sistemi de devreye alındı.
Beşiktaş karşılaşması öncesi takım Samandıra'da kampa girip dış dünyayla ilişiğini kesecek.
YÖNETİMDEN PRİM KARARI
Yönetim cephesinde de hareketlilik var. Başkan Sadettin Saran ve ekibi galibiyet halinde futbolculara 1.5 milyon Euro prim dağıtacak.