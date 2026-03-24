TFF 2. Lig'de haftanın heyecanı başladı

calendar 24 Mart 2026 22:06
Haber: AA
2. Lig Kırmızı Grup'ta 29, Beyaz Grup'ta 32. hafta, yapılan maçlarla başladı.

Gruplarda oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

- Kırmızı Grup

Muşspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 5-1

Granny's Waffles Kırklarelispor-Ankara Demirspor: 2-0

Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Fethiyespor: 0-2

Isbaş Isparta 32 Spor-Somaspor: 2-1

Bursaspor-Güzide Gebzespor: 2-0

 

- Beyaz Grup

Anagold 24Erzincanspor-Kepezspor: 2-1

İskenderunspor-Sultan Su İnegölspor: 1-1

Adana 01 Futbol SK-Bucaspor 1928: 2-1

Seza Çimento Elazığspor-Beykoz Anadoluspor: 3-1

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
