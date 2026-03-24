Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon Bakırköy!

calendar 24 Mart 2026 19:54
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
TFF Kadınlar 1. Ligi'nde Bakırköy Kadın Futbol Kulübü, Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nü 5-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası'nda oynanan şampiyonluk maçında gruplarını lider tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantileyen iki ekip karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 5-0 kazanan İstanbul temsilcisi, şampiyonluk kupasına uzanan taraf oldu.

Maçın ardından TFF 2. Lig ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ ve Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Sadri Atam, Bakırköy Kadın Futbol Kulübü'nün kupa ve madalyalarını takdim etti.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
