TFF açıkladı: Süper Lig kulüplerinin Avrupa yolu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım sağlayacak takım sayısını açıkladı. Federasyon, 2026/27 sezonu için UEFA organizasyonlarına katılım şartlarını da duyururken, hangi sıralama ile hangi kupaya katılım sağlanacağının detayları da paylaşıldı.

calendar 24 Mart 2026 18:07 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2026 19:16
Türkiye, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 5 takımla mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ve UEFA Konferans Ligi'nde 1 Türk takımı yer alacak.

Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlayan takım, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt lig aşamasından katılacak, ligi ikinci sırada bitiren ekip ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ekip, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan, Trendyol Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan takım ise UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak.

Süper Lig dördüncüsü ise UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan takım aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsa, lig üçüncüsü UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan, lig dördüncüsü ise UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak. Süper Lig'i beşinci sırada tamamlayan takım ise UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak.

Türkiye Kupası'nı kazanan ekip ligi üçüncü sırada bitirirse, lig dördüncüsü UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak. Süper Lig'i beşinci sırada tamamlayan takım ise UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak. Şayet Türkiye Kupası'nı kazanan takım Süper Lig'i dördüncü tamamlarsa, ligi üçüncü sırada bitiren ekip UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan, ligi beşinci bitiren ekip de UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
