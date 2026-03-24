Tekvandoda hedef 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalya

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, 2028 Yaz Olimpiyatları için hedeflerinin 6 sporcu ile katılıp altın madalya kazanmak olduğunu açıkladı

calendar 24 Mart 2026 13:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tekvandoda hedef 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalya
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na 6 sporcuyla katılmayı ve altın madalya ile Türkiye'ye dönmeyi amaçladıklarını söyledi.

Tanrıkulu, 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası için geldiği Antalya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvandoya ilginin her geçen gün arttığını ifade etti.

Yaklaşık 180 bin lisanslı sporcu ile önemli bir potansiyele sahip olduklarını belirten Tanrıkulu, Türk tekvandosunun geçen yılı önemli başarılara imza atarak geçirdiğini kaydetti.

Geçen yıl Çin'de düzenlenen Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak genel klasmanda dünya şampiyonu olduklarına dikkati çeken Tanrıkulu, "Türkiye artık katıldığı tüm uluslararası şampiyonaların en büyük şampiyonluk adayı diyebiliriz. 191 ülke arasında dünya şampiyonu olmak kolay değildi." dedi.

Güney Kore'nin 1973 yılından bu yana büyüklerde dünya şampiyonluğunu kazandığını vurgulayan Tanrıkulu, "Onlar da bizi tebrik etti. Geçen yılki dünya şampiyonluğunun haklı mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Tekvandoda dünyanın zirvesindeyiz ve bunu korumak istiyoruz. Bu amaçla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. " diye konuştu.

- Olimpiyatlar için çalışmalar başladı

Tanrıkulu, başkan olarak en büyük hayalinin olimpiyatlar olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2026'da olimpiyatlara giden yol için puanlama sistemi başladı. 2027 sonunda puanlama sisteminde kendi kategorilerinde ilk 6'ya giren sporcular olimpiyatlara katılım hakkı elde edecek. Bunu başaramayanlar için de kıta elemeleri başlayacak. Bizim de bu anlamda yoğun çalışmalarımız başladı. Olimpiyatlardan madalyalarla dönmek istiyoruz. Paris Olimpiyatları'na 5 sporcu ile katılmıştık. Los Angeles'a ise 6 sporcu ile katılmayı amaçlıyoruz. Bu olimpiyattan altın madalya ile ülkemize dönmek istiyoruz."

Bu yılki en önemli organizasyonun ise Almanya'da gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Şampiyonası olduğuna işaret eden Tanrıkulu, "Oraya en iyi takımımızla gidip yine takım halinde şampiyon olmayı amaçlıyoruz. Dünya şampiyonu takıma da bu yakışır. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ülkemize Avrupa şampiyonu olarak dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

