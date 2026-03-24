Milli atıcı Damla Köse, gözünü 2028 Yaz Olimpiyatları'na dikti.

Üniversite yıllarında başladığı atıcılık sporunda kazandığı madalyalarla ilkleri başaran Damla Köse, 2028 Yaz Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor.
Erzurum Teknik Üniversitesinde okuduğu yıllarda sporla tanışan Köse, kısa sürede milli sporcu olarak uluslararası müsabakalara katılmaya başladı. Geçen yıl Hırvatistan'da katıldığı Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda havalı tüfek kategorisinde Türkiye'ye ilk gümüş madalyasını kazandıran Damla, kasım ayında da Mısır'ın başkenti Kahire'de Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda Mert Nalbant ile karışık takım 10 metre havalı tüfek kategorisiyle bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.
Milli sporcu, bir yıl boyunca sıkı çalışarak Ermenistan'daki Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda sahne aldı. Başkent Erivan'daki 1-4 Mart tarihlerinde düzenlenen organizasyonun elemelerinde 56 puanla Avrupa rekorunu egale edip altın madalya maçına çıkmayı başaran Damla, şampiyonluk müsabakasında İsviçre'den Vivien Joy Jaeggi'yi 15-14 yenerek altın madalyaya uzandı.
Hayalini kurduğu altın madalyaya ikinci kez katıldığı Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda ulaşan Damla, branşında büyükler kategorisiyle Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.
Damla, başarılarını yıl içinde yapılacak, Dünya Kupası, Akdeniz Oyunları ve Dünya Şampiyonası'nda da sürdürüp ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek 2028 Olimpiyatları'na kota almak için aralıksız çalışıyor.
- "Bu bayrağı önde taşımak çok özel duygular"
Milli atıcı Damla Köse, AA muhabirine, ilkleri başarmanın kendisi için ayrı bir gurur olduğunu söyledi.
Madalya kazanmanın çok özel bir duygu olduğunu belirten başarılı atıcı, şunları söyledi:
"Geçen sene Avrupa rekoru kırarak gümüş madalya kazanmıştım, bu sene de kendi rekorumu egale edip altın madalya aldım. Bu da Türkiye'nin tarihinde ve kendi kategorimdeki ilk altın madalya oldu. Altın madalyanın hayalini aslında çok uzun zamandır kuruyordum. 8 yıldır altın madalya hayaliyle yaşıyordum. Bu sene nasip oldu. Tabii altın madalya başka İstiklal Marşı'nı okutmanın, o bayrağı orada açmanın gururu başka şeyler. Türkiye'de ilkleri başarmayı çok istiyorum bu yüzden çok mutlu ve gururluyum."
- "Gümüş madalya büyük başarıydı ama yetinmedik"
Türkiye'nin bu alanda ilerleme kaydettiğini dile getiren Damla Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geçen seneki Avrupa Şampiyonası'nda en çok madalya kazanan ülke olmuştuk. Tabanca branşında zaten başarılı ülkeyiz ama özellikle kadın tüfek branşında artık sahnelerdeyiz. Türkiye'nin artık bu alanda da var olduğunu herkes görebiliyor. Gümüş madalya büyük başarıydı ama yetinmedik, yetinmek istemedik. Sonra Mısır'da bireyselde ilk defa bir Türk kadın sporcu olarak final attım. Bireyselde olmasa da takım olarak bronz aldık ve bu da tarihte bir ilkti. Dünyada bir şeyleri başarmak farklı ama dünyada bir şeyleri başarıyorsan Avrupa'da da çok şey başarmış olacaksın. Avrupa'da altın almak, kendi rekorumu egale etmek tarihte ilkti. Bunu Ermenistan gibi bir ülkede yapmak, İstiklal Marşı'nı okutmak, bayrağımızı açmak çok büyük bir gururdu. Hepimiz bir bayrak uğruna emek veriyoruz bunun sonucunu almak çok büyük bir şey."
Damla, başarılarını yıl içinde yapılacak diğer müsabakalarda da sürdürmek istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Üstüne koymak için elimden geleni yapıyorum. Önümüzde iki Dünya Kupası var. Birincisi bir ay sonra İspanya'da ve şu an öncelikli hedef olarak buna hazırlanıyorum. Tabii ki en büyük hedef Akdeniz Oyunları ve ondan sonra kasım ayında Katar'daki Dünya Şampiyonası. Bu şampiyonada 2028 Los Angeles'in ilk kota dağıtımı olacak bu bizim için gerçekten çok önemli. 2026'nın en önemli müsabakası diyebilirim. Olimpiyat kotasını olimpiyatta madalya kazanmak için almak istiyoruz. Artık bizim için olimpiyatlara katılmak değil buradan madalya almak çok önemli."
Milli atıcı Damla Köse, gözünü 2028 Yaz Olimpiyatları'na dikti.
