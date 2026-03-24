Trabzonspor'dan Silas Andersen ısrarı!

calendar 24 Mart 2026 10:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, kış transfer döneminde alamadığı Silas Andersen'den vazgeçmiş değil. Bordo-mavili ekip, İsveç Ligi Allsvenskan temsilcisi Hacken forması giyen 21 yaşındaki defansif orta sahaya ilgisini sürdürüyor.

Karadeniz temsilcisinin bu transfer için yaklaşık 3 milyon euro bonservis bedeli planladığı ancak İsveç ekibi Häcken'in beklentisinin 6 milyon euro seviyesinde olduğu öğrenildi. İki kulüp arasında temasların sürdüğü belirtildi.

Andersen, kariyerinde daha önce Inter U19 ve Utrecht formalarını giydi. Genç futbolcu, 2025 kış transfer döneminde 1 milyon euro bonservis bedeliyle Hacken'e transfer oldu. Danimarka Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde görev aldı.

Türk bir baba ile Danimarkalı bir annenin oğlu olan ve asıl mevkii 6 numara olan Andersen, bu sezon Hacken ile İsveç Ligi'nde 26 maçta 2 gol kaydetti. Konferans Ligi'nde 6 maçta 1 gol 1 asist, Konferans Ligi elemelerinde ise 2 maçta 1 gol kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
