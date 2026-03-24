Trabzonspor'dan Silas Andersen ısrarı!

Trabzonspor, kış transfer döneminde alamadığı Silas Andersen'den vazgeçmiş değil. Bordo-mavili ekip, İsveç Ligi Allsvenskan temsilcisi Hacken forması giyen 21 yaşındaki defansif orta sahaya ilgisini sürdürüyor.
Karadeniz temsilcisinin bu transfer için yaklaşık 3 milyon euro bonservis bedeli planladığı ancak İsveç ekibi Häcken'in beklentisinin 6 milyon euro seviyesinde olduğu öğrenildi. İki kulüp arasında temasların sürdüğü belirtildi.
Andersen, kariyerinde daha önce Inter U19 ve Utrecht formalarını giydi. Genç futbolcu, 2025 kış transfer döneminde 1 milyon euro bonservis bedeliyle Hacken'e transfer oldu. Danimarka Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde görev aldı.
Türk bir baba ile Danimarkalı bir annenin oğlu olan ve asıl mevkii 6 numara olan Andersen, bu sezon Hacken ile İsveç Ligi'nde 26 maçta 2 gol kaydetti. Konferans Ligi'nde 6 maçta 1 gol 1 asist, Konferans Ligi elemelerinde ise 2 maçta 1 gol kaydetti.
