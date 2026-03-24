Beşiktaş'tan stoper hamlesi: Marcos Senesi

Beşiktaş, Bournemouth ile sözleşmesi bitecek olan Arjantinli stoper Marcos Senesi için temas kurdu. Avrupa'dan çok sayıda kulübün peşinde olduğu 28 yaşındaki oyuncu 5 milyon Euro istiyor.

calendar 24 Mart 2026 08:27
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Yeni sezon öncesi şimdiden işi sıkı tutan ve transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta futbol A takım koordinatörü Serkan Reçber, Almanya'nın ardından İngiltere'de de görüşmelerini sürdürüyor.

Gelecek yaz kaleci, stoper, sol bek, orta saha, kanat ve santrfor takviyesi yapmayı planlayan yönetim, geniş liste üzerinde çalışıyor.

SENESI İÇİN GİRİŞİMDE BULUNDU

Birçok isimle temas kuran Serkan Reçber, son olarak Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen Marcos Senesi için girişimde bulundu.

Devre arasında da almak istedikleri Arjantinli stoperin sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle siyah-beyazlılar yeni bir hamle yaptı.

Beşiktaş cephesi, oyuncunun menajeriyle görüşmeleri başlattı.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Tottenham, Aston Villa, Juventus ve Borussia Dortmund'un da 28 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği konuşuluyor.

Marcos Senesi'nin yıllık maaş beklentisinin 5 milyon euro olduğu ve bunun altında kalacak tekliflerle ilgilenmeyeceği Avrupa basınında yer aldı.

ÜÇLÜ ZİRVEDEN SONRA OPERASYON

Serkan Reçber'in, görüşmelerini tamamladıktan sonra Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın ile üçlü bir zirve gerçekleştireceği ve ardından belirlenecek isimler üzerinde çalışmaların hızlandırılacağı kaydedildi.

Marcos Senesi, Bournemouth'un sözleşme yenileme teklifini kabul etmedi.

PERFORMANSI

Arjantinli stoper bu sezon Premier Lig'de 30 maçta 2 bin 660 dakika forma giydi ve 4 asist yaptı.



 Reklam 
