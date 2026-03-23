Erol Köse kimdir, nasıl öldü? İşte hayatı ve hakkında bilinenler

Hacettepe Tıp mezunu olan Köse, "Komedi Dans Üçlüsü" ile tanındı, ardından müzik yapımcılığı kariyeriyle sektörde öne çıktı.

21 Eylül 1965'te Elazığ'da doğan Erol Köse, çocukluğunu Ankara'da geçirdi. Babası emekli astsubay olan Köse, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuydu.

Tıp eğitimi aldığı yıllarda müzik ve sahne dünyasına ilgi duyan Köse, 1980'lerin sonu ve 1990'ların başında "Komedi Dans Üçlüsü" adlı grupla tanınmaya başladı.

Televizyon ve sahne performanslarıyla geniş kitlelere ulaştı. Grubun dağılmasının ardından müzik yapımcılığına yönelen Köse, 1990'lı yıllarda Ayna, Atilla Taş, Nihat Doğan ve Ferhat Güzel gibi birçok sanatçının kariyerinde rol aldı.

Kariyeri boyunca müzik prodüktörlüğü, medya projeleri ve televizyon programlarıyla gündemde kalan Köse, Türkiye müzik sektöründe bilinen isimlerden biri haline geldi.

Özel hayatında iki evlilik yapan Erol Köse'nin bir çocuk babası olduğu biliniyor. Köse, 23 Mart 2026 tarihinde 60 yaşında hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, resmi açıklamaların önümüzdeki süreçte yapılması bekleniyor.

Ünlü yapımcı ve eski şarkıcı Erol Köse, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Maslak Ağaoğlu 1453 Konutları'nda meydana gelen olayda yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre Köse'nin 16. kattan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğuna ilişkin soruşturma sürüyor. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ederken, Erol Köse'nin ölümü kısa sürede kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Edinilen bilgilere göre, Erol Köse'nin yüksekten düşmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Ancak kesin ölüm nedeni, yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak. Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma yürütüyor. Görgü tanıklarının ifadeleri ve teknik incelemeler doğrultusunda olayın oluş şekline ilişkin değerlendirmeler sürüyor.