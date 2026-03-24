Beşiktaş yönetimi, savunma hattını güçlendirmek için rotasını İngiltere'ye kırdı.
Siyah beyazlılar, Chelsea'den Fransız stoper Benoit Badiashile'nin peşine düştü. 24 yaşındaki sol ayaklı merkez savunmacı, Monaco'dan 38 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer oldu.
Beşiktaş, Fransız stoperi kiralamak ya da satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmayı hedefliyor.
CHELSEA PERFORMANSI
Chelsea ile 71 maça çıkan Badiashile, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş, 38 milyon euroluk stoper için devrede: Badiashile
Beşiktaş, Chelsea'nin 38 milyon euroluk stoperi Benoit Badiashile için kiralama ve satın alma opsiyonlu formülü gündemine aldı.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|60
|3
|Trabzonspor
|27
|18
|6
|3
|53
|29
|60
|4
|Beşiktaş
|27
|15
|7
|5
|49
|31
|52
|5
|Başakşehir
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|43
|6
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|33
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|33
|10
|Alanyaspor
|27
|6
|13
|8
|33
|32
|31
|11
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|12
|Konyaspor
|27
|7
|9
|11
|31
|39
|30
|13
|Antalyaspor
|27
|6
|7
|14
|25
|43
|25
|14
|Gençlerbirliği
|27
|6
|7
|14
|28
|37
|25
|15
|Kasımpaşa
|27
|5
|9
|13
|23
|38
|24
|16
|Kayserispor
|27
|4
|11
|12
|21
|48
|23
|17
|Eyüpspor
|27
|5
|7
|15
|19
|38
|22
|18
|Karagümrük
|27
|4
|5
|18
|24
|47
|17