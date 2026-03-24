Beşiktaş, 38 milyon euroluk stoper için devrede: Badiashile

Beşiktaş yönetimi, savunma hattını güçlendirmek için rotasını İngiltere'ye kırdı.



Siyah beyazlılar, Chelsea'den Fransız stoper Benoit Badiashile'nin peşine düştü. 24 yaşındaki sol ayaklı merkez savunmacı, Monaco'dan 38 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer oldu.



Beşiktaş, Fransız stoperi kiralamak ya da satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmayı hedefliyor.



CHELSEA PERFORMANSI



Chelsea ile 71 maça çıkan Badiashile, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.







