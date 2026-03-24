Beşiktaş, 38 milyon euroluk stoper için devrede: Badiashile

Beşiktaş, Chelsea'nin 38 milyon euroluk stoperi Benoit Badiashile için kiralama ve satın alma opsiyonlu formülü gündemine aldı.

calendar 24 Mart 2026 09:32
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş yönetimi, savunma hattını güçlendirmek için rotasını İngiltere'ye kırdı. 

Siyah beyazlılar, Chelsea'den Fransız stoper Benoit Badiashile'nin peşine düştü. 24 yaşındaki sol ayaklı merkez savunmacı, Monaco'dan 38 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer oldu.

Beşiktaş, Fransız stoperi kiralamak ya da satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmayı hedefliyor.

CHELSEA PERFORMANSI

Chelsea ile 71 maça çıkan Badiashile, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
