Galatasaray'da kilit: Barış Alper Yılmaz!

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen'in yokluğunda takımın yine en önemli isimlerinden biri olacak.

calendar 24 Mart 2026 09:29 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2026 09:30
Haber: Sporx.com
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, sakatlığının ardından ameliyat oldu.

Nijeryalı yıldız, ameliyatının ardından en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

MAURO ICARDI'NİN DURUMU

Galatasaray'da Victor Osimhen'in yokluğunda formaya en yakın isim Mauro Icardi olarak ön plana çıkıyor. Ancak Arjantinli yıldızın fiziksel durumu tartışılmaya devam ediyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ

Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz da Osimhen'in yokluğunda bu bölge için adaylar arasında yer alıyor.

Barış Alper, Osimhen'in yokluğunda Icardi'nin sergileyeceği performansa göre kanatta veya en uçta görev alabilir. Milli futbolcu, Osimhen'in olmayacağı dönemde Galatasaray'ın kilit isimlerinden biri olacak.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 41 maçta süre bulan 25 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, 10 gol attı ve 14 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
