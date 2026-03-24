Galatasaray'da kilit: Barış Alper Yılmaz!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, sakatlığının ardından ameliyat oldu.
Nijeryalı yıldız, ameliyatının ardından en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.
MAURO ICARDI'NİN DURUMU
Galatasaray'da Victor Osimhen'in yokluğunda formaya en yakın isim Mauro Icardi olarak ön plana çıkıyor. Ancak Arjantinli yıldızın fiziksel durumu tartışılmaya devam ediyor.
BARIŞ ALPER YILMAZ
Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz da Osimhen'in yokluğunda bu bölge için adaylar arasında yer alıyor.
Barış Alper, Osimhen'in yokluğunda Icardi'nin sergileyeceği performansa göre kanatta veya en uçta görev alabilir. Milli futbolcu, Osimhen'in olmayacağı dönemde Galatasaray'ın kilit isimlerinden biri olacak.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray forması altında bu sezon 41 maçta süre bulan 25 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, 10 gol attı ve 14 asist yaptı.
