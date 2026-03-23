Mario Götze Frankfurt'ta kalıyor!

Eintracht Frankfurt, deneyimli yıldız Mario Götze ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

calendar 23 Mart 2026 18:02 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2026 18:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Eintracht Frankfurt, 33 yaşındaki futbolcusu Mario Götze ile sözleşme uzatıyor.

Alman basınında yer alan haberlere göre Eintracht Frankfurt, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mario Götze ile yeni kontrat konusunda el sıkıştı. Taraflar arasında yapılan anlaşmanın 2027 yılına kadar olacağı belirtildi.

Sözleşmenin kısa süre içinde imzalanması ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

33 yaşındaki futbolcunun kulüp ve taraftarlarla güçlü bir bağ kurduğu, bu nedenle Frankfurt'ta kalma yönünde karar verdiği ifade ediliyor.

Mario Götze, Eintracht Frankfurt formasıyla bu sezon çıktığı 26 maçta 2 asist yaptı.

