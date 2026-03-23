Jalen Williams, bu gece OKC kadrosuna dönüyor

Oklahoma City Thunder forveti Jalen Williams'ın, bu gece Philadelphia 76ers karşısında oynanacak mücadelede sahalara dönmesi bekleniyor.

calendar 23 Mart 2026 13:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Williams, 11 Şubat'ta yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle parkelerden uzak kalmıştı.

Genç oyuncu için bu sezon sakatlıklarla dolu geçti. Sezon başında geçirdiği bilek ameliyatının ardından ilk 19 maçı kaçıran Williams, Ocak ortasında ilk hamstring sakatlığını yaşamıştı. Kısa bir dönüşün ardından yeniden sakatlanan oyuncu, Thunder'ın son 16 maçında forma giyemedi.

Williams bu sezon toplamda sadece 26 maçta görev aldı. Oklahoma City, Williams'ın oynamadığı maçlarda 38 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde ederken, sahada olduğu karşılaşmalarda 19 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.