Jalen Williams, bu gece OKC kadrosuna dönüyor

Oklahoma City Thunder forveti Jalen Williams'ın, bu gece Philadelphia 76ers karşısında oynanacak mücadelede sahalara dönmesi bekleniyor.



Williams, 11 Şubat'ta yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle parkelerden uzak kalmıştı.



Genç oyuncu için bu sezon sakatlıklarla dolu geçti. Sezon başında geçirdiği bilek ameliyatının ardından ilk 19 maçı kaçıran Williams, Ocak ortasında ilk hamstring sakatlığını yaşamıştı. Kısa bir dönüşün ardından yeniden sakatlanan oyuncu, Thunder'ın son 16 maçında forma giyemedi.



Williams bu sezon toplamda sadece 26 maçta görev aldı. Oklahoma City, Williams'ın oynamadığı maçlarda 38 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde ederken, sahada olduğu karşılaşmalarda 19 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı.



