22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
5-0
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
3-0
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
2-0
22 Mart
Feyenoord-Ajax
1-1
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-2
22 Mart
Nantes-Strasbourg
2-3
22 Mart
Rennes-Metz
0-0
22 Mart
Paris FC-Le Havre
3-2
22 Mart
Marsilya-Lille
1-2
22 Mart
Lyon-AS Monaco
1-2
22 Mart
Fiorentina-Inter
1-1
22 Mart
Roma-Lecce
1-0
22 Mart
Bologna-Lazio
0-2
22 Mart
Atalanta-Verona
1-0
22 Mart
Arsenal-M.City
0-2
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
3-2
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
2-1
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
3-4
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
1-0
22 Mart
Tottenham-N. Forest
0-3
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
2-0
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-2
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
2-5
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
1-2
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
2-1
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
0-2
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
0-1
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
0-2
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
3-1

Beşiktaş Semih Kılıçsoy için pişman oldu

Sezon başında Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy, performansı ile Beşiktaş'a ''Acaba mı?'' dedirtti.

23 Mart 2026 09:49
Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralık giden Semih Kılıçsoy'un başarılı performansı, siyah-beyazlı takımda birtakım soru işaretlerine yol açtı.

Siyah-beyazlıların 12 milyon Euro satın alma bedeli karşılığında Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy, İtalyan ekibinin forması altında oldukça başarılı bir sezon geçiriyor.

Çizmede ortaya koyduğu performansla yeniden A Milli Takımı'na dönen genç futbolcu, forvette yaşanan sıkıntı nedeniyle formaya yakın olarak görünüyor.

Ay-yıldızlı ekibin Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından da desteklenen Semih'in kırmızı-beyazlı forma altındaki performansı ve olası bir Dünya Kupası'nda yer alması, Beşiktaş açısından sıkıntı yaratacak.

1 milyon Euro bedelle İtalyan kulübüne kiralanan, 12 milyon Euro'da opsiyonu bulunan futbolcunun gençliği ve geleceğinin olması, belki de ucuza gitmesine neden olacak.

PERFORMANSI

Semih Kılıçsoy, Cagliari forması ile 26 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
