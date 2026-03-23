Beşiktaş Semih Kılıçsoy için pişman oldu

Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralık giden Semih Kılıçsoy'un başarılı performansı, siyah-beyazlı takımda birtakım soru işaretlerine yol açtı.



Siyah-beyazlıların 12 milyon Euro satın alma bedeli karşılığında Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy, İtalyan ekibinin forması altında oldukça başarılı bir sezon geçiriyor.



Çizmede ortaya koyduğu performansla yeniden A Milli Takımı'na dönen genç futbolcu, forvette yaşanan sıkıntı nedeniyle formaya yakın olarak görünüyor.



Ay-yıldızlı ekibin Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından da desteklenen Semih'in kırmızı-beyazlı forma altındaki performansı ve olası bir Dünya Kupası'nda yer alması, Beşiktaş açısından sıkıntı yaratacak.



1 milyon Euro bedelle İtalyan kulübüne kiralanan, 12 milyon Euro'da opsiyonu bulunan futbolcunun gençliği ve geleceğinin olması, belki de ucuza gitmesine neden olacak.



Semih Kılıçsoy, Cagliari forması ile 26 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.



