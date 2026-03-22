22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
5-0
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
3-0
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
2-0
22 Mart
Feyenoord-Ajax
1-1
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-2
22 Mart
Nantes-Strasbourg
0-03'
22 Mart
Rennes-Metz
0-0
22 Mart
Paris FC-Le Havre
3-2
22 Mart
Marsilya-Lille
1-2
22 Mart
Lyon-AS Monaco
1-2
22 Mart
Fiorentina-Inter
0-12'
22 Mart
Roma-Lecce
1-0
22 Mart
Bologna-Lazio
0-2
22 Mart
Atalanta-Verona
1-0
22 Mart
Arsenal-M.City
0-2
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
22:00
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
2-1
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
3-4
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
1-0
22 Mart
Tottenham-N. Forest
0-3
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
2-0
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-2
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
1-358'
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
1-2
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
2-1
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
0-2
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
0-1
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
0-2
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
3-1

Fenerbahçe Beko'da mutlu son: Wade Baldwin!

Fenerbahçe Beko, 29 yaşındaki oyun kurucu Wade Baldwin ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

calendar 22 Mart 2026 22:42 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2026 22:45
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Gelecek sezonun planlamasına başlayan Fenerbahçe Beko, 29 yaşındaki Wade Baldwin ile bir süredir yaptığı görüşmelerin ardından yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Son detaylarının ardından anlaşmanın kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.

2024 yılında Fenerbahçe Beko'ya transfer olan Amerikalı oyun kurucu Wade Baldwin'in sözleşmesinde sezon sonu için opsiyon bulunuyordu.

BALDWIN BU SEZON 51 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe Beko'nun 29 yaşındaki oyun kurucusu Wade Baldwin, bu sezon 51 maçta sarı-lacivertli formayı giydi. Baldwin bu maçlarda 13.2 sayı ve 5.4 asist ortalamaları yakaladı.

Öte yandan Baldwin, geçtiğimiz hafta oynanan Olimpia Milano maçında EuroLeague kariyerindeki 3 bin sayı barajını aşmıştı

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
