Alaves 3-0'dan döndü, 3 puanı aldı

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Celta Vigo ile Deportivo Alaves karşı karşıya geldi.
Estadio de Balaído'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Alaves 4-3 kazandı.
Alaves'i galibiyeti getiren golleri; 45+3 ve 74. dakikada Martinez, 50. dakikada Angel Perez ve 78. dakikada Abderrahmane Rebbach kaydetti.
Celta Vigo'nun golleri ise; 19 ve 37. dakikada Ferran Jutlga ile 27. dakikada Hugo Alvarez'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Alaves 31 puana yükselirken, Celta Viigo 41 puanda kaldı.
GELECEK MAÇLARI
Celta Vigo gelecek hafta Valencia'ya konuk olacak, Alaves ise sahasında Osasuna'yı konuk edecek.
