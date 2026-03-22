Bodrumspor 3 puanı tek golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor ile Bodrumspor kozlarını paylaştı.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumunda oynanan müsabakayı 1-0 ile kazanan konuk ekip Bodrumspor oldu.



Ege temsilcisine 3 puanı getiren gol 8. dakikada Taulant Seferi'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Bodrumspor puanını 57'ye çıkartırken play-off potasındaki yerini de korumuş oldu.



İstanbulspor ise 39 puanla küme hattının bir basamak üstüne geriledi.



İstanbulspor gelecek hafta deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak.



Bodrumspor ise kendi sahasında Ümraniye'yi ağırlayacak.