Fenerbahçe'de Emre Mor'dan geleceği için karar!

Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonu başında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euroya transfer ettiği Emre Mor, beklentilerin altında kalmıştı. Sarı-lacivertlilerin sırasıyla Fatih Karagümrük ve Eyüpspor'a kiraladığı 28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eriyor.



Fenerbahçe'nin yeni sözleşme yapmayacağı Emre Mor, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Deneyimli futbolcu ise geleceğiyle ilgili kararını verdi. Milli futbolcu, kariyerine İstanbul'da devam etmeyi planlıyor.



BU SEZON MAÇA ÇIKAMADI



Emre Mor, İstanbul ekiplerinden teklif bekliyor. Fenerbahçe'de kadro dışında kalan tecrübeli isim, bu sezon hiçbir maçta süre alamadı.







