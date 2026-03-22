Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonu başında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euroya transfer ettiği Emre Mor, beklentilerin altında kalmıştı. Sarı-lacivertlilerin sırasıyla Fatih Karagümrük ve Eyüpspor'a kiraladığı 28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eriyor.
Fenerbahçe'nin yeni sözleşme yapmayacağı Emre Mor, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Deneyimli futbolcu ise geleceğiyle ilgili kararını verdi. Milli futbolcu, kariyerine İstanbul'da devam etmeyi planlıyor.
BU SEZON MAÇA ÇIKAMADI
Emre Mor, İstanbul ekiplerinden teklif bekliyor. Fenerbahçe'de kadro dışında kalan tecrübeli isim, bu sezon hiçbir maçta süre alamadı.
Fenerbahçe'de Emre Mor'dan geleceği için karar!
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Mor, geleceği ile ilgili kararını verdi.
Fenerbahçe
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Hull City'nin play-off iddiası sürüyor!
-
9
Fenerbahçe'den ayrılacak ilk isim netleşti!
-
8
Francesco Calzona'dan Napoli itirafı!
-
7
Uğurcan Çakır ve Barış Alper, antrenmana çıkmadı!
-
6
Vedat Muriqi: "Hayatımız söz konusu!"
-
5
Tedesco'nun olası ayrılıktaki rotası!
-
4
Kenan Yıldız'dan tarihe geçen gol!
-
3
Dietmar Hamann'dan Leroy Sane eleştirisi!
-
2
Galatasaray'a iyi haber: Noa Lang!
-
1
Ernest Muçi için 12 milyon euro'ya ret!
- 12:40 Beşiktaş'ta Cengiz Ünder suskunluğa büründü
- 12:38 Galatasaray'da milli yoğunluk
- 12:34 Gedson Fernandes yetmedi! Spartak Moskova'dan bir hamle daha!
- 11:55 Milan Skriniar için kritik uyarı: "Oynamasını tavsiye etmem"
- 11:40 Alperen Şengün double double yaptı, Houston kazandı!
- 11:39 Beşiktaş'ta transfer taarruzu!
- 11:30 Hyeon-gyu Oh: "İlk anda çok şaşırdım"
- 11:23 Michy Batshuayi'den Galatasaray taraftarını kızdıran hareket!
- 11:05 Fenerbahçe'de Emre Mor'dan geleceği için karar!
- 11:00 Fenerbahçe, Darwin Nunez için kesenin ağzını açtı!
- 10:55 Fenerbahçe'de yeniden Vedat Muriqi sesleri!
- 10:26 Barış Alper Yılmaz'ın transfer rotası değişti
- 10:04 El Bilal Toure'den kötü haber!
- 09:40 Fenerbahçe'de kronik sorun!
- 09:28 Galatasaray'da Bernardo Silva heyecanı!
- 09:26 Marco Asensio'ya üç talip birden!
- 01:02 Sevilla'nın galibiyet hasreti 4 maça çıktı
- 00:58 Paris Saint-Germain, Nice karşısında kazandı
- 00:42 Juventus'a Kenan Yıldız'ın golü yetmedi!
- 23:40 Ernest Muçi için 12 milyon euro'ya ret!
- 23:27 Toprak Razgatlıoğlu, Brezilya'da sprintte 18. oldu
- 23:15 Kenan Yıldız'dan tarihe geçen gol!
- 23:13 Kadın Milli takımımız, Curling'de Dünya 5.'si oldu
- 22:57 Grekoromen Güreş Milli takımımız Macaristan'da şampiyon oldu
- 22:56 Benfica'dan üst üste ikinci galibiyet!
- 22:35 Galatasaray'a iyi haber: Noa Lang!
- 22:32 Küme hattında Levante kazanmayı başardı
- 22:29 Bahçeşehir Koleji, ligde seriye bağladı!
- 22:26 Borussia Dortmund'dan geri dönüş ve galibiyet!
- 22:24 Everton, evinde Chelsea'yi yıktı!
- 22:02 Uğurcan Çakır ve Barış Alper, antrenmana çıkmadı!
- 21:57 Milan'dan sahasında galibiyet
- 21:51 Milli atlet Şilan Ayyıldız'dan derece
- 21:36 Dani Olmo'dan Atletico Madrid için açıklama
- 21:30 ÇİMKA Mersin uzatma anlarında yarı final biletini kaptı
- 21:02 Vedat Muriqi: "Hayatımız söz konusu!"
- 20:52 Semt derbisi başladığı gibi bitti
- 20:32 Afrika Kupası, Senegal ordusunun eline geçti!
- 20:27 Merkezefendi Belediye, ligde TOFAŞ'ı yendi
- 20:26 Getafe, Espanyol'u iki golle geçti
- 20:22 Joshua Kimmich'ten Real Madrid için mesaj!
- 20:16 Michael Olise'den çarpıcı performansı!
- 19:59 Hull City'nin play-off iddiası sürüyor!
- 19:58 Fulham 3 puan hasretine son verdi
- 19:57 Samsunspor'da bayramlaşma töreni düzenlendi
- 19:57 Francesco Calzona'dan Napoli itirafı!
- 19:27 Tamı tamına 6 gol var; kazanan yok!
- 19:24 Vedat Albayrak, Gürcistan'da şampiyon oldu
- 19:22 Bayern Münih, 4 golle kazandı
- 18:56 Aral Şimşir'e Ada'dan 3 takım ilgi duyuyor
- 18:54 Liverpool'da kabus: 10 yıl sonra aynı tablo!
- 18:44 Galatasaray, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale kaldı
- 18:24 Muriqi atamadı, Elche nefes aldı
- 18:21 Dietmar Hamann'dan Leroy Sane eleştirisi!
- 18:03 Keçiörengücü play-off yürüyüşünü 7 golle sürdürdü
- 17:58 Hagi: "Türkiye maçında dikkat!"
- 17:56 Sivasspor, ligde seriye bağladı!
- 17:43 Liverpool, Brighton'a da kaybetti: Hasret sürüyor!
- 17:30 Galatasaray, Büyükçekmece'yi geçti
- 17:17 Beşiktaş'tan Kristjan Asllani planı!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Paris Saint-Germain, Nice karşısında kazandı
Juventus'a Kenan Yıldız'ın golü yetmedi!
Kenan Yıldız'dan tarihe geçen gol!
Küme hattında Levante kazanmayı başardı
Borussia Dortmund'dan geri dönüş ve galibiyet!
Everton, evinde Chelsea'yi yıktı!
Milan'dan sahasında galibiyet
Dani Olmo'dan Atletico Madrid için açıklama
Vedat Muriqi: "Hayatımız söz konusu!"
Getafe, Espanyol'u iki golle geçti
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|60
|3
|Trabzonspor
|27
|18
|6
|3
|53
|29
|60
|4
|Beşiktaş
|27
|15
|7
|5
|49
|31
|52
|5
|Başakşehir
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|43
|6
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|33
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|33
|10
|Alanyaspor
|27
|6
|13
|8
|33
|32
|31
|11
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|12
|Konyaspor
|27
|7
|9
|11
|31
|39
|30
|13
|Antalyaspor
|27
|6
|7
|14
|25
|43
|25
|14
|Gençlerbirliği
|27
|6
|7
|14
|28
|37
|25
|15
|Kasımpaşa
|27
|5
|9
|13
|23
|38
|24
|16
|Kayserispor
|27
|4
|11
|12
|21
|48
|23
|17
|Eyüpspor
|27
|5
|7
|15
|19
|38
|22
|18
|Karagümrük
|27
|4
|5
|18
|24
|47
|17