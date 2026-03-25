3. Lig'de 26. hafta sonuçları!

Nesine 3. Lig'de 26. hafta, 4 grupta oynanan mücadelelerle sona erdi.

calendar 25 Mart 2026 18:50
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gruplarda oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

Beykoz İshaklıspor-Galata Spor: 1-1

İnkılap Futbol SK-İnegöl Kafkasspor: 3-1

Çorluspor 1947-Bursa Yıldırımspor: 1-0

Karalar İnşaat Etimesgutspor-Astor Enerji Çankayaspor: 1-3

- 2. Grup

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Erciyes 38 Futbol SK: 2-0

Ejderoğlu Kırşehir Futbol SK-Diyarbekirspor: 1-1

12 Bingölspor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor: 1-1

Kırıkkale FK-Nigde Belediyespor: 1-0

- 3. Grup

Pazarspor-Tokat Belediyespor: 0-0

Fatsa Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor: 1-2

Artvin Hopaspor-TCH Group Zonguldakspor: 2-1

- 4. Grup

Oktaş Uşakspor-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 0-2

Altay-Alanya 1221 Futbol SK: 0-0

Denizli İdmanyurdu 1959-Karşıyaka: 0-5

Ayvalıkgücü Belediyespor-Kütahyaspor: 0-1

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.