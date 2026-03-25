Ja Morant sezonu kapattı

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, sol dirseğinde yaşadığı UCL burkulması nedeniyle sezonu kapattı.



Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Morant'ın tedavi sürecinde PRP (platelet-rich plasma) enjeksiyonu alacağı belirtildi.



26 yaşındaki oyuncu bu sezon 20 maçta ortalama 19.5 sayı, 2.9 ribaund ve 8.1 asist üretti.



Grizzlies ayrıca Brandon Clarke'in sağ baldır sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığını duyurdu.



Takımın çaylak pivotu Zach Edey'nin de sol dirseğinden operasyon geçirdiği ve 2026-27 sezonuna tamamen sağlıklı şekilde dönmesinin beklendiği ifade edildi.



24 galibiyet – 47 mağlubiyetlik derecesi bulunan Memphis'in playoff şansı matematiksel olarak neredeyse kalmadı.



