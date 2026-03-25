Fethiyespor'dan anlamlı galibiyet

Fethiyespor, kuruluş yıl dönümünde 68 Aksaray Belediyespor'u mağlup etti.

calendar 25 Mart 2026 13:08
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içi mesaisinde deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'u 2-0 yenen Fethiyespor, kuruluşunun 93'üncü yıl dönümünde galibiyet elde etti.

Tarihinin bu anlamlı gününde Uğur ve Yusuf'un golleriyle kazanan lacivert-beyazlılar 38 puana yükseldi.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar çok güzel bir günde kazandıklarını belirterek, "Kuruluşumuzun 93'üncü yıl dönümünde deplasmanda kazanılan 68 Aksaray Belediyespor maçı için takımımızı kutluyor ve bu galibiyeti tüm camiamıza armağan ediyoruz" dedi. Fethiyespor hafta sonu ise evinde şampiyonluğa koşan lider Bursaspor'la karşı karşıya gelecek.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
