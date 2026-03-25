Goretzka, Fenerbahçe'den teklif bekliyor!

Bayern Münih'ten ayrılacak olan Leon Goretzka'nın menajeri, oyuncusuyla ilgilenen takımlardan teklif bekliyor. Masaya oturacak ilk kulüp ise Fenerbahçe.

calendar 25 Mart 2026 10:00
Fotoğraf: AA
Transfer piyasası bu yaz oldukça hareketli geçecek.

Birçok yıldız futbolcu, sözleşmelerinin bitmesiyle birlikte boşa çıkacak. Bu oyuncuların büyük bölümü, Dünya Kupası'nda boy gösterdikten sonra yeni takımlarına karar vermeyi planlıyor. Leon Goretzka'nın ise bunun tam tersi bir anlayışta olduğu kaydedildi.

Alman yıldızın, dev turnuvadan önce yeni takımıyla sözleşme imzalayıp, ardından tamamen Dünya Kupası'na odaklanmak istediği öğrenildi.

İLK KULÜP FENERBAHÇE

31 yaşında orta saha oyuncusunun menajerlik şirketi ROOF, ilgilenen kulüplerden teklif bekliyor.

İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan Juventus, Inter ve Napoli, İngiltere'den Arsenal; Goretzka'yı takip eden takımlar. Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu dünyaca ünlü oyuncu için masaya oturan ilk kulüp olabilir.

TALEPLERİ BELLİ

Alman futbolcu, 7 milyon Euro net maaş, 10 milyon Euro imza parası ve en az 3 yıllık sözleşme olarak taleplerini belirlemişti.

Sarı-lacivertlilerin bunların tamamını karşılamaya hazır olduğu kaydedildi. Resmi temasların kurulmasının ardından Domenico Tedesco'nun da Schalke'den eski öğrencisi olan Goretzka ile bir görüşme yapması bekleniyor.

