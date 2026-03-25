Beşiktaş'ta derbi planları

Beşiktaş, sezonun son bölümü için derbi planlarını hazırladı. Fenerbahçe ile önce 5 Nisan'da Kadıköy'deki lig maçı, ardından 5-6 veya 7 Mayıs'ta kupadaki olası yarı final eşleşmesi önem taşıyor.

calendar 25 Mart 2026 09:08 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 09:24
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, milli ara sonrası önemli maçlara çıkacak.

Sezonun son bölümüne girilirken ligde ilk 4 sırada olan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Kara Kartal, Fenerbahçe maçlarına odaklanıyor.

Milli ara dönüşü, 5 Nisan Pazar akşamı Süper Lig'de 28. haftada Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak siyah-beyazlılar, 3 puan istiyor. Kupada Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen Beşiktaş, Süper Lig'de de yeni bir galibiyet hedefliyor.

Aynı zamanda iki ezeli rakibin Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de karşılaşma ihtimali bulunuyor. Çeyrek final aşamasında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u geçerse, Fenerbahçe de deplasmanda Konyaspor'u yenerse iki ekip 5-6 veya 7 Mayıs'ta kupa yarı finalinde eşleşecek.

Böylelikle iki takım bu sezon dördüncü kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş bu maçı da kazanarak hem derbi zaferi amaçlıyor hem de kupa hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

KADIKÖY'DE BAŞARILI TABLO

Siyah-beyazlılar, son dönemde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de başarılı sonuçlar alıyor. 2020-21 sezonunda 4-3 kazanan Kartal, 2021-22 sezonunda 2-2 berabere kaldı. 2022-23 sezonunda da 4-2 galip gelen Beşiktaş, geçen sezon da 1-0'la sevinmişti. Bu sezon ise kupada 2-1'lik galibiyet alındı. Sadece 2023-24 sezonunda Kadıköy'deki maçta Fenerbahçe 2-1 kazandı.

SERGEN YALÇIN'DAN 2'DE 2

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ile Kadıköy'de iki kez karşılaştı. 2020-21'de ligdeki maçı 4-3 kazanan siyah-beyazlılar, bu sezon ise Türkiye Kupası'nda Kadıköy'de 2-1'lik skorla sevindi. Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile 5 kez karşılaşırken sadece 1 kez kaybetti, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

İLK GALİBİYET HESABI

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de derbi galibiyeti alamadı. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye evinde 3-2 kaybeden Kartal, Galatasaray (0-0) ve Trabzonspor'la (3-3) berabere kaldı. Ligin ikinci yarısında da sahasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenip ilk galibiyeti hedefliyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.