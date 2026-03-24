Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda ilk günde madalya yağdı

calendar 24 Mart 2026 22:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Antalya'da düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın ilk gününde Türk sporcular, 116 madalya kazandı.

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 67 ülkeden 2 bin 552 sporcu mücadele ediyor.

Turnuvanın ilk gününde gerçekleştirilen poomsae müsabakalarında 44 kategoride Türk sporcular, 36 altın, 34 gümüş, 46 da bronz madalya elde etti.

Yarın para tekvando branşında hem kyorugi hem de poomsae karşılaşmalarıyla devam edecek turnuva, 31 Mart'ta büyükler kategorisi final müsabakalarıyla sona erecek.

