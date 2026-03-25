Panathinaikos, EuroLeagu'de yükselişini devam ettirdi

EuroLeague'in 33. haftasında Dubai Basketball ile Panathinaikos kozlarını paylaştı.
Tarafsız saha olan Zetra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ergin Ataman'ın öğrencileri 107-104 kazandı.
Maçta milli basketbolcumuz Cedi Osman; 23 sayı 2 asist ve 2 ribauntla oynadı. Öte yandan milli basketbolcumuza hatıra forması takdim edildi.
GELECEK MAÇLARI
Pana, gelecek maçında sahsında Monaco'yu ağırlayacak.
Dubai Basketball ise deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak.
