Panathinaikos, EuroLeagu'de yükselişini devam ettirdi

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Dubai Basketball'ı 107-104 mağlup etmeyi başardı.

calendar 24 Mart 2026 23:58 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 01:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Panathinaikos, EuroLeagu'de yükselişini devam ettirdi
EuroLeague'in 33. haftasında Dubai Basketball ile Panathinaikos kozlarını paylaştı.

Tarafsız saha olan Zetra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ergin Ataman'ın öğrencileri 107-104 kazandı.

Maçta milli basketbolcumuz Cedi Osman; 23 sayı 2 asist ve 2 ribauntla oynadı. Öte yandan milli basketbolcumuza hatıra forması takdim edildi.



GELECEK MAÇLARI

Pana, gelecek maçında sahsında Monaco'yu ağırlayacak.

Dubai Basketball ise deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
