Fenerbahçe'li futbolcular taraftar ile buluştu

calendar 24 Mart 2026 19:41
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 Fenerbahçeli futbolcular Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif, Chobani Stadı'nda bulunan Fenerium mağazasındaki imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Maraton Fenerium mağazasında yapılan etkinliğe yönetim kurulu üyesi Orkan Orakçıoğlu ve Fenerbahçe Futbol AŞ yöneticisi Sinan Öncel de katıldı.

Taraftarların formalarını ve lisanslı ürünlerini imzalayan futbolcular, fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

Fenerbahçe Kulübü Fenerium'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Orkan Orakçıoğlu, taraftarlara ilgilerinden dolayı teşekkür ederken Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Öncel ise taraftarların uzun süredir futbolcularla bir araya gelmek istediğini dile getirerek, "Taraftarımız mutluysa biz de mutluyuz. Hepsi başarılı ve yıldız oyuncular, bizi mutlu eden futbolcular. Kuyruk Kadıköy'e kadar gidiyor, insanlarda inanılmaz bir heyecan var. Hızlı bir şekilde taraftarlarımızla buluşturuyoruz. Çocuklar çok mutlu, hanımefendiler çok mutlu, taraftarımız çok mutlu. Bu tür etkinlikleri sık sık yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fenerium Genel Müdürü Bahadır Baştüzel de uzun zamandır planladıkları organizasyonu milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yaptıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Futbolcularımız sağ olsun bizi kırmadı. Kuyruk Kadıköy Terminal'e ulaşmış durumda. Takvim el verdiği sürece bunları daha sık yapmayı hedefliyoruz. Taraftarlarımız için de güzel bir etkinlik oldu. Bunların sayısını artırmamız lazım. Taraftara bu duyguları yaşatmak bizim açımızdan çok kıymetli."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.